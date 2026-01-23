Logo
Large banner

Šta je Lazar Ristovski zapravo završio

Izvor:

Mondo.ba

23.01.2026

22:22

Komentari:

0
Лазар Ристовски глумац
Foto: Instagram

Osim što je Lazar Ristovski poznati srpski glumac, njegova biografija obuhvata mnogo više od glume – on je takođe scenarista, režiser i producent.

Njegova karijera nagrađivana je brojnim priznanjima, uključujući "Raša Plaović", "Pavle Vuisić", "Zlatni ćuran", "Zlatna mimoza" i "Car Konstantin".

Porijeklo Lazara Ristovskog

Lazar Ristovski rođen je 1952. godine u Ravnom Selu kod Vrbasa. Njegov otac je porijeklom Makedonac, a majka Crnogorka. Odrastao je u skromnoj radničkoj porodici, te nije imao lagodan život u tom periodu.

Tokom srednje škole živio je u internatu, a po dolasku u Beograd znao je da prespava na klupi u parku.

Prije nego što se posvetio glumi, Lazar Ristovski je završio Učiteljsku školu u Somboru. Ipak, ljubav prema umjetnosti i filmovima prevladala je.

Na početku studija otišao je na DIF, gdje je položio atletiku i plivanje. Paralelno, prijavio se na Fakultet dramskih umjetnosti (FDU) u Beogradu, gdje je primljen i odlučio da se sport stavi u drugi plan.

Na Fakultetu dramskih umjetnosti, Lazar je bio dio izuzetne generacije, zajedno sa kolegama kao što su Radoš Bajić, Bogdan Diklić i Snežana Savić. Ta generacija oblikovala je srpsku filmsku i pozorišnu scenu.

Podijeli:

Tagovi:

Lazar Ristovski

glumac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Покушао таксисту орално задовољити, није му ни требао превоз

Region

Pokušao taksistu oralno zadovoljiti, nije mu ni trebao prevoz

2 h

0
Ужас: Ухапшен дједа због сумње на обљубу над малољетном унуком

Hronika

Užas: Uhapšen djeda zbog sumnje na obljubu nad maloljetnom unukom

3 h

0
Инфлуенсерка (26) пронађена мртва у стану!

Svijet

Influenserka (26) pronađena mrtva u stanu!

3 h

0
Ко је син Данила Лазовића? Успјешан спортиста, има тетоважу са очевим ликом на рамену

Scena

Ko je sin Danila Lazovića? Uspješan sportista, ima tetovažu sa očevim likom na ramenu

3 h

0

Više iz rubrike

Ко је син Данила Лазовића? Успјешан спортиста, има тетоважу са очевим ликом на рамену

Scena

Ko je sin Danila Lazovića? Uspješan sportista, ima tetovažu sa očevim likom na ramenu

3 h

0
"Не ломите ми багрење": Како је Балашевић причао о једној од најтежих пјесама

Scena

"Ne lomite mi bagrenje": Kako je Balašević pričao o jednoj od najtežih pjesama

4 h

0
Алекса Балашевић пали свијећу са оцем Ђорђем Балашевићем за крсну славу Светог Јована Крститеља

Scena

Balaševića prozivali zbog slike sa kćerkom u crkvi, on im zapušio usta

5 h

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац

Scena

Kasper htio da ženi Natašu Bekvalac? Oglasio se vjerenik Mine Kostić

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

06

Istorijski preokret Partizana – od minus 27 do produžetka i pobjede!

23

03

Tramp: Izabrali su Kinu koja bi ih pojela u roku od godinu dana

22

55

Brojni građani u BiH prijavili podrhtavanje

22

51

Veliki problem: Srbija u finalu bez kapitena Nikole Jakšića?

22

48

Da li postoji „tamni kiseonik“ na okeanskom dnu i zašto?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner