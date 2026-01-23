Šta je Lazar Ristovski zapravo završio

Izvor:
Osim što je Lazar Ristovski poznati srpski glumac, njegova biografija obuhvata mnogo više od glume – on je takođe scenarista, režiser i producent.
Njegova karijera nagrađivana je brojnim priznanjima, uključujući "Raša Plaović", "Pavle Vuisić", "Zlatni ćuran", "Zlatna mimoza" i "Car Konstantin".
Lazar Ristovski rođen je 1952. godine u Ravnom Selu kod Vrbasa. Njegov otac je porijeklom Makedonac, a majka Crnogorka. Odrastao je u skromnoj radničkoj porodici, te nije imao lagodan život u tom periodu.
Tokom srednje škole živio je u internatu, a po dolasku u Beograd znao je da prespava na klupi u parku.
Prije nego što se posvetio glumi, Lazar Ristovski je završio Učiteljsku školu u Somboru. Ipak, ljubav prema umjetnosti i filmovima prevladala je.
Na početku studija otišao je na DIF, gdje je položio atletiku i plivanje. Paralelno, prijavio se na Fakultet dramskih umjetnosti (FDU) u Beogradu, gdje je primljen i odlučio da se sport stavi u drugi plan.
Na Fakultetu dramskih umjetnosti, Lazar je bio dio izuzetne generacije, zajedno sa kolegama kao što su Radoš Bajić, Bogdan Diklić i Snežana Savić. Ta generacija oblikovala je srpsku filmsku i pozorišnu scenu.
