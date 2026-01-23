Logo
Large banner

Pokušao taksistu oralno zadovoljiti, nije mu ni trebao prevoz

23.01.2026

22:15

Komentari:

0
Покушао таксисту орално задовољити, није му ни требао превоз

Opštinski sud u Splitu krivičnim je nalogom na uslovnu kaznu od pet mjeseci zatvora osudio 38-godišnjeg Splićanina koji je usred noći naručio Uber, ali ne zbog prevoza, piše Dalmatinski portal.

Prema presudi, kada je vozač stigao na dogovorenu lokaciju, muškarac mu se obratio na engleskom jeziku i zatražio pomoć oko navodne prtljage u obližnjem grmu. Umjesto toga, ond‌je je vozača uhvatio za spolovilo i rekao: "Please, can I suck your cock?"

Ilu-električna-cigareta-vejp-050925

Društvo

Opasnije od pušenja: Pogledajte šta se dešava vašem tijelu nakon "vejpa"

Sud navodi da je vozača htio oralno zadovoljiti i da je u tome bio uporan dok se vozač udaljavao prema svom vozilu. Zbog takvog je ponašanja osuđen za kazneno d‌jelo bludnih radnji, koje spada u krivična d‌jela protiv polne slobode.

Izrečena mu je uslovna kazna zatvora u trajanju od pet mjeseci. Ako osuđenik uloži prigovor na krivični nalog, postupak će se nastaviti pred sudom u redovnom krivičnom postupku.

(Indeks)

Podijeli:

Tagovi:

taksista

Hrvatska

Split

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ужас: Ухапшен дједа због сумње на обљубу над малољетном унуком

Hronika

Užas: Uhapšen djeda zbog sumnje na obljubu nad maloljetnom unukom

3 h

0
Ужас: Претукли младића (20) због дуга

Hronika

Užas: Pretukli mladića (20) zbog duga

3 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

Sarajevo u samom svjetskom vrhu, ali ne po dobrom

3 h

0
Ко је син Данила Лазовића? Успјешан спортиста, има тетоважу са очевим ликом на рамену

Scena

Ko je sin Danila Lazovića? Uspješan sportista, ima tetovažu sa očevim likom na ramenu

3 h

0

Više iz rubrike

Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

Region

Plenković poručio Milanoviću: Poziv Trampa dobio sam ja

7 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Identifikovano 13 osumnjičenih za dječiju pornografiju

9 h

0
Свиња

Region

Virus afričke kuge svinja i dalje se širi Slavonijom i Baranjom

9 h

0
Старици (84) рекли да су јој новчанице неисправне, однијели јој 9.500 КМ

Region

Starici (84) rekli da su joj novčanice neispravne, odnijeli joj 9.500 KM

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

06

Istorijski preokret Partizana – od minus 27 do produžetka i pobjede!

23

03

Tramp: Izabrali su Kinu koja bi ih pojela u roku od godinu dana

22

55

Brojni građani u BiH prijavili podrhtavanje

22

51

Veliki problem: Srbija u finalu bez kapitena Nikole Jakšića?

22

48

Da li postoji „tamni kiseonik“ na okeanskom dnu i zašto?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner