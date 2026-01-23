Pokušao taksistu oralno zadovoljiti, nije mu ni trebao prevoz

Opštinski sud u Splitu krivičnim je nalogom na uslovnu kaznu od pet mjeseci zatvora osudio 38-godišnjeg Splićanina koji je usred noći naručio Uber, ali ne zbog prevoza, piše Dalmatinski portal.

Prema presudi, kada je vozač stigao na dogovorenu lokaciju, muškarac mu se obratio na engleskom jeziku i zatražio pomoć oko navodne prtljage u obližnjem grmu. Umjesto toga, ond‌je je vozača uhvatio za spolovilo i rekao: "Please, can I suck your cock?"

Sud navodi da je vozača htio oralno zadovoljiti i da je u tome bio uporan dok se vozač udaljavao prema svom vozilu. Zbog takvog je ponašanja osuđen za kazneno d‌jelo bludnih radnji, koje spada u krivična d‌jela protiv polne slobode.

Izrečena mu je uslovna kazna zatvora u trajanju od pet mjeseci. Ako osuđenik uloži prigovor na krivični nalog, postupak će se nastaviti pred sudom u redovnom krivičnom postupku.

(Indeks)