Sarajevo u samom svjetskom vrhu, ali ne po dobrom

Sarajevo je večeras drugi grad u svijetu po zagađenosti vazduha, pokazuju podaci s veb stranice IQAir, a kvalitet vazduha iznosi 260 i označen je kao “nezdrav”.

Na prvom mjestu je glavni grad Bangladeša, Daka, čiji kvalitet vazduha iznosi 296.

Na listi su i Delhi, Kolkata, Krakov, Lahore, Katmandu i Kairo.

Prema podacima IQAir-a, glavni uzroci lošeg kvaliteta vazduha u Sarajevu uključuju kućna ložišta, geografski položaj, emisije iz industrije i vozila te temperaturne inverzije.

Vlada Kantona Sarajevo juče je zbog pogoršanja kvaliteta zraka proglasila epizodu “Upozorenje” za gradsko područje Sarajeva, Ilidže, Vogošće, Ilijaša i Hadžića.

"Nakon kratkotrajnog poboljšanja, u protekla dva dana zabilježen je ponovni rast koncentracija zagađujućih materija, prije svega lebdećih čestica PM10. Prosječne dnevne koncentracije PM10 na svim automatskim mjernim stanicama u Kantonu Sarajevo bile su iznad praga za epizodu ‘Upozorenje’, a od jutros na pojedinim lokacijama bilježe se vrijednosti preko 200 µg/m³", saopšteno je.