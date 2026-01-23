Loto rezultati 7. kolo: Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

Loto rezultati 7. kola, koje je izvučeno 23. januara 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 5, 8, 20, 21, 27, 33, 36. Loto sedmica u iznosu od 6.650.000 KM nije izvučena.

Loto 7/39 rezultati, 7. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 6.650.000 KM izvučeni su brojevi:

5, 8, 20, 21, 27, 33, 36.





Loto plus rezultati, 7. kolo



U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.050.000 KM izvučeni su brojevi:



1, 2, 5, 27, 34, 35, 38



U ovoj igri nije bilo dobitnika.



Džoker rezultati, 7. kolo



Džoker igra u 6. kolu iznosila je 470.000 KM, izvučeni su brojevi:

3 4 4 4 2 5

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.



Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.