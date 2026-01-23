Loto rezultati 7. kolo: Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

Izvor:
ATV
23.01.2026
21:15
Komentari:0
Loto rezultati 7. kola, koje je izvučeno 23. januara 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 5, 8, 20, 21, 27, 33, 36. Loto sedmica u iznosu od 6.650.000 KM nije izvučena.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 6.650.000 KM izvučeni su brojevi:
5, 8, 20, 21, 27, 33, 36.
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.050.000 KM izvučeni su brojevi:
1, 2, 5, 27, 34, 35, 38
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 6. kolu iznosila je 470.000 KM, izvučeni su brojevi:
3 4 4 4 2 5
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
Tenis
22 min0
Zanimljivosti
23 min0
Zanimljivosti
30 min0
Svijet
41 min0
Društvo
45 min0
Društvo
1 h1
Društvo
1 h0
Društvo
3 h0
Najnovije
Najčitanije
21
22
21
15
21
03
21
02
20
55
Trenutno na programu