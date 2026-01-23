Logo
Large banner

Loto rezultati 7. kolo: Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

Izvor:

ATV

23.01.2026

21:15

Komentari:

0
Лото / Лутрија
Foto: ATV

Loto rezultati 7. kola, koje je izvučeno 23. januara 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 5, 8, 20, 21, 27, 33, 36. Loto sedmica u iznosu od 6.650.000 KM nije izvučena.

Loto 7/39 rezultati, 7. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 6.650.000 KM izvučeni su brojevi:
5, 8, 20, 21, 27, 33, 36.


Loto plus rezultati, 7. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.050.000 KM izvučeni su brojevi:

1, 2, 5, 27, 34, 35, 38

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 7. kolo

Džoker igra u 6. kolu iznosila je 470.000 KM, izvučeni su brojevi:

3 4 4 4 2 5

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

Podijeli:

Tagovi:

Loto kolo

Loto plus rezultati

Loto 7/39

Loto brojevi

Džoker rezultati

Loto izvlačenje

Državna Lutrija Srbije

Lutrija Republike Srpske

Loto rezultati danas

loto rezultati 7 kolo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тениски рекет

Tenis

Oglasila se Fet nakon pada na doping testu: Radim na tome da dokažem svoju nevinost

22 min

0
Ово су најскупљи градови на свијету: "Лидери" из ове државе

Zanimljivosti

Ovo su najskuplji gradovi na svijetu: "Lideri" iz ove države

23 min

0
Зашто мачке полуде након обављене велике нужде

Zanimljivosti

Zašto mačke "polude" nakon obavljene velike nužde?

30 min

0
Ужас на свадби: Детонирао експлозивни прслук и убио седам људи

Svijet

Užas na svadbi: Detonirao eksplozivni prsluk i ubio sedam ljudi

41 min

0

Više iz rubrike

Минић одговорио мљекарима: Ултиматум упућен путем медија није захтјев за разговор

Društvo

Minić odgovorio mljekarima: Ultimatum upućen putem medija nije zahtjev za razgovor

45 min

0
Акција за дјечака Вука наишла на подршку хуманих људи: Прњаворчани показали велико срце

Društvo

Akcija za dječaka Vuka naišla na podršku humanih ljudi: Prnjavorčani pokazali veliko srce

1 h

1
Ваздух у Бањалуци нездрав, у Сарајеву опасан

Društvo

Vazduh u Banjaluci nezdrav, u Sarajevu opasan

1 h

0
БиХ забранила увоз говеђег меса из Јужне Америке

Društvo

BiH zabranila uvoz goveđeg mesa iz Južne Amerike

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

22

Izvučene dvije loto šestice vrijedne skoro 39.000 KM

21

15

Loto rezultati 7. kolo: Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

21

03

Oglasila se Fet nakon pada na doping testu: Radim na tome da dokažem svoju nevinost

21

02

Ovo su najskuplji gradovi na svijetu: "Lideri" iz ove države

20

55

Zašto mačke "polude" nakon obavljene velike nužde?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner