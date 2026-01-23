Logo
Vazduh u Banjaluci nezdrav, u Sarajevu opasan

23.01.2026

19:26

Ваздух у Бањалуци нездрав, у Сарајеву опасан
Foto: ATV

Vazduh u Banjaluci večeras je vrlo nezdrav, a indeks kvaliteta iznosi 223, podaci su objavljeni na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Vazduh je opasan u Visokom, Sarajevu, Tuzli, Vogošći i Ilijašu zbog čega su moguće posljedice za cjelokupno stanovništvo, te je tokom boravka napolju potrebno izbjegavati bilo kakve napore.

Indeks kvaliteta vazduha u 17.00 časova u Visokom je bio 532, Sarajevu 414, Tuzli 401, Vogošći 388, a Ilijašu 314.

U Zenici i Hadžićima vazduh je vrlo nezdrav, a u Mostaru i Livnu umjereno zagađen.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.

