Vrlo nezdrav vazduh u Tuzli i Visokom

Vazduh je jutros vrlo nezdrav u Tuzli i Visokom, podaci su objavljeni na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Indeks kvaliteta vazduha u Visokom jutros u 7.00 časova iznosio je 221, a u Tuzli 219.

Vazduh je u isto vrijeme nezdrav u Sarajevu, Zenici, Kaknju, Hadžićima i Tešnju zbog čega je moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti srca i disajnih organa.

Indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci jutros u 7.00 časova bio je 134, što se karakteriše kao nezdrav za osjetljive grupe.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 opasan po zdravlje.