Logo
Large banner

Piling za tijelo je važniji nego što mislite: Ne preskačite ga u rutini njege

Izvor:

Pink

20.01.2026

08:19

Komentari:

0
Пилинг за тијело је важнији него што мислите: Не прескачите га у рутини његе
Foto: Cats Coming/Pexels

Često ga preskačemo u rutini njege, a upravo piling može biti tajni saveznik glatke kože, boljeg sjaja i osjećaja svježine.

U brzini svakodnevice, piling za tijelo često ostaje po strani. Sjetimo ga se pred ljeto ili neko važno dešavanje, iako bi upravo on trebalo da ima svoje mjesto u redovnoj njezi kože.

хладноћа

Društvo

Gdje je osvanulo najhladnije jutro?

Uklanja mrtve ćelije i vraća koži sjaj - Piling pomaže koži da se oslobodi mrtvih ćelija koje je čine sivom i beživotnom. Već poslije prvog tretmana, koža djeluje mekše i njegovanije.

Bolja priprema za hidrataciju - Nakon pilinga, losioni, ulja i kreme se bolje upijaju i imaju jači efekat. Umjesto da ostanu na površini, hranljivi sastojci zaista dolaze tamo gdje su potrebni.

Manje uraslih dlačica, više samopouzdanja - Redovan piling pomaže u sprečavanju uraslih dlačica i nepravilnosti na koži, posebno nakon depilacije ili brijanja.

Mali ritual koji prija i tijelu i umu - Osim estetskog efekta, piling može postati i kratki spa-trenutak kod kuće — nekoliko minuta samo za sebe, bez žurbe.

sreca radost ljubav

Ljubav i seks

Tri horoskopska znaka imaće ove ned‌jelje posebno sreće u ljubavi

Piling za tijelo nije luksuz, već jednostavna navika koja dugoročno čini veliku razliku. Dovoljno je jednom do dva puta nedjeljno da koža zablista i da se vi osjećate njegovanije.

Podijeli:

Tagovi:

piling

tuširanje

njega kože

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бакићево тијело нађено допола у снијегу: Убицу нешто прекинуло у току скривања?

Hronika

Bakićevo tijelo nađeno dopola u snijegu: Ubicu nešto prekinulo u toku skrivanja?

2 h

0
Слиједи ли преокрет? Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

Društvo

Slijedi li preokret? Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Tinejdžer napao majku zbog droge, tražio joj novac: ''Usisala si mi spid''

2 h

0
Поледица на мостовима и прилазима тунелима

Društvo

Poledica na mostovima i prilazima tunelima

2 h

0

Više iz rubrike

Приликом динстања лука додајте кашику овог састојка и ријешите се непријатног мириса

Savjeti

Prilikom dinstanja luka dodajte kašiku ovog sastojka i riješite se neprijatnog mirisa

20 h

0
Приганице / крофне са шећером у праху

Savjeti

Tijesto neće upiti ni kap ulja prilikom prženja zahvaljujući jednom triku

22 h

0
У воду за чишћење подова додајте овај зачин и кућа ће мирисати данима

Savjeti

U vodu za čišćenje podova dodajte ovaj začin i kuća će mirisati danima

1 d

0
На прољеће поспите једну намирницу по корову и биће уништен једном заувијек

Savjeti

Na proljeće pospite jednu namirnicu po korovu i biće uništen jednom zauvijek

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

34

Ova 4 znaka u februaru lebde od sreće

10

34

Advokat otkrio šta će se desiti sa sudskim postupkom nakon smrti Mike Aleksića

10

30

Kleknuo čim je izašao iz mora: Policajac zaprosio djevojku poslije plivanja za Časni krst

10

29

Nedaleko od Banjaluke čuva se štap Svetog Jovana

10

17

Dječak Niko (12) se bori za život nakon napada ajkule: Ščepala ga za noge, drug ga jedva izvukao iz vode

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner