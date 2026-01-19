Logo
Prilikom dinstanja luka dodajte kašiku ovog sastojka i riješite se neprijatnog mirisa

Izvor:

Krstarica

19.01.2026

14:37

Приликом динстања лука додајте кашику овог састојка и ријешите се непријатног мириса
Foto: Pexels

Dinstanje luka mnogima djeluje kao najjednostavniji dio kuvanja – isjeckamo ga, ubacimo u zagrijano ulje i ostavimo da omekša. Međutim, profesionalni kuvari tvrde da se upravo u ovom koraku krije ključ ukusa cijelog jela.

Uz mali trik, luk može postati ne samo aromatičniji i sočniji, već i brže gotov, bez neprijatnog mirisa koji se širi stanom.

Меланија Трамп

Svijet

Ovaj čovjek tvrdi da je bio prvi dečko Melanije Tramp

Kako profesionalci dinstaju luk?

Mnogi svjetski kuvari primenjuju tehniku koja značajno ubrzava proces i poboljšava ukus jela. Jedan od njih je i čuveni kuvar Gordon Remzi, koji u isjeckan luk dodaje malo sode bikarbone i prstohvat šećera kada priprema variva i soseve.

Ključ je u dva sastojka: dodavanjem sode bikarbone, pH vrijednost luka se mijenja, pa se njegova struktura brže razgrađuje. To znači da se luk brže omekša, a potom i karamelizuje. Šećer, s druge strane, pomaže da se prirodne arome brže razviju i dobiju blagu slatkastu notu. Zbog ovoga luk postaje sočniji, mekši i punije arome bez dugog dinstanja.

Bez neprijatnog mirisa po kući

Jedan od najvećih problema prilikom dinstanja jeste jak miris koji se širi stanom, a uzrokuje ga sumpor koji se oslobađa iz luka tokom termičke obrade. Međutim, ova tehnika sa sodom bikarbonom značajno smanjuje širenje mirisa. Čak i kod većih količina luka, stan ostaje bez onog karakterističnog mirisa prženja, zbog čega profesionalni kuvari rado koriste ovu metodu i u restoranima i u domaćinstvima.

Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković tuživao Radojičića, a sada skuplja savjetnike: Imaće ih čak 19

Gušći sos bez zaprške

Još jedna velika prednost leži u teksturi: ovako dinstan luk se brže zgusne, pa je varivo ili sos pripremljen sa njim prirodno kremastiji. To zapravo znači da možete potpuno preskočiti zapršku, jer će dobro izdinstan luk uz dodatak sode bikarbone dati jelu dovoljnu gustinu, a uz to i bogatiji ukus. Osim što je zdravije, ovo je i praktičnije, posebno ako želite laganije i čistije obroke.

