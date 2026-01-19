Preminuo bivši reprezentativac Mladen Bartolović

Izvor:
Mladen Bartolović, nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, preminuo je danas u 49. godini života, nakon duge i teške bolesti.
Od Bartolovića se emotivnom porukom oprostio i njegov posljednji klub, HNK Cibalia Vinkovci, u kojem je ostavio dubok i trajni pečat.
U objavi kluba istaknuto je da je Bartolović bio jedan od simbola Cibalije, igrač koji je godinama oduševljavao navijače svojim igrama, potezima i golovima, te da će zauvijek imati posebno mjesto u istoriji kluba.
Jedan od najvećih u istoriji Cibalije
Bartolović će u Vinkovcima ostati upamćen kao najbolji strijelac Cibalije u Prvoj ligi i treći igrač s najviše nastupa za klub u modernoj istoriji.
Njegov doprinos nebeskoplavima nadilazio je brojke, jer je bio jedan od onih fudbalera čije se ime veže uz identitet i najljepše trenutke kluba.
Bartolović je za reprezentaciju BiH debitovao 6. jula 2003. godine, a za Zmajeve je odigrao 17 mečeva uz jedan gol.
U karijeri je nastupao za Segestu Sisak, Cibaliju, Saarbrucken, Dinamo Zagreb, NK Zagreb, Hajduk Split, Fulad, te Cibaliju u kojoj se penzionisao 2015. godine.
Neizbrisiv trag i trajna uspomena
Odlaskom Mladena Bartolovića, fudbal je izgubio čovjeka koji je ostavio snažan sportski i ljudski trag, a njegovo ime ostat će upisano u sjećanjima navijača, saigrača i svih koji su pratili njegovu karijeru.
