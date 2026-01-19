Logo
Large banner

Preminuo bivši reprezentativac Mladen Bartolović

Izvor:

Agencije

19.01.2026

14:16

Komentari:

0
Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Mladen Bartolović, nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, preminuo je danas u 49. godini života, nakon duge i teške bolesti.

Od Bartolovića se emotivnom porukom oprostio i njegov posljednji klub, HNK Cibalia Vinkovci, u kojem je ostavio dubok i trajni pečat.

U objavi kluba istaknuto je da je Bartolović bio jedan od simbola Cibalije, igrač koji je godinama oduševljavao navijače svojim igrama, potezima i golovima, te da će zauvijek imati posebno mjesto u istoriji kluba.

Jedan od najvećih u istoriji Cibalije

Bartolović će u Vinkovcima ostati upamćen kao najbolji strijelac Cibalije u Prvoj ligi i treći igrač s najviše nastupa za klub u modernoj istoriji.

Njegov doprinos nebeskoplavima nadilazio je brojke, jer je bio jedan od onih fudbalera čije se ime veže uz identitet i najljepše trenutke kluba.

Bartolović je za reprezentaciju BiH debitovao 6. jula 2003. godine, a za Zmajeve je odigrao 17 mečeva uz jedan gol.

U karijeri je nastupao za Segestu Sisak, Cibaliju, Saarbrucken, Dinamo Zagreb, NK Zagreb, Hajduk Split, Fulad, te Cibaliju u kojoj se penzionisao 2015. godine.

Neizbrisiv trag i trajna uspomena

Odlaskom Mladena Bartolovića, fudbal je izgubio čovjeka koji je ostavio snažan sportski i ljudski trag, a njegovo ime ostat će upisano u sjećanjima navijača, saigrača i svih koji su pratili njegovu karijeru.

Podijeli:

Tagovi:

In memoriam

fudbal

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Небојша Крчмар

Fudbal

Na UKC-u Srpske preminuo čuveni Nebojša Nebo Krčmar

21 h

0
ATV 2012 šampion U13 kategorije u malom fudbalu ''Prijedor 2026''

Fudbal

ATV 2012 šampion U13 kategorije u malom fudbalu ''Prijedor 2026''

22 h

0
Земљотрес на Маракани: Звезда спремила 5 милиона

Fudbal

Zemljotres na Marakani: Zvezda spremila 5 miliona

2 d

0
Коначно стигле добре вијести за Партизан

Fudbal

Konačno stigle dobre vijesti za Partizan

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Poznato gd‌je i kada će biti sahranjen Miroslav Mika Aleksić

16

35

Danska odgovara Trampu, šalju vojsku

16

29

Čović-Plenković: Saradnja na evropskim reformama i energetskoj diverzifikaciji

16

20

Ronaldo dobio spor protiv Juventusa, uzeće im milione

16

15

Ostojić: Prioritet usvajanje izmjena i dopuna zakona o borcima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner