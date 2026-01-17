Logo
Konačno stigle dobre vijesti za Partizan

Izvor:

sportklub.rs

17.01.2026

10:17

Коначно стигле добре вијести за Партизан
Foto: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije ukinula je suspenziju koja je ranije bila izrečena Partizanu.

To znači da klub iz Humske sada praktično može da registruje nove igrače bez ikakvih ograničenja, što je velika vijest za crno-bijele.

Дубровник

Ekonomija

Bh. kralj nekretnina se širi u Hrvatskoj, gradonačelnik najavio odgovor

Prvog dana zimskog prelaznog roka, prvostepeni organ konstatovao je faktičko stanje i skinuo crno-bijele sa liste kažnjenih, javlja "Sport klub".

Partizan je blagovremeno dostavio dokaze o izmirenju duga prema bivšem prvotimcu Patriku Andradeu. Zbog toga kancelarija kluba iz Humske nije morala da djeluje u žurbi kako bi izbjegla potencijalne probleme u zimskom prelaznom roku, koji traje do 13. februara.

ključevi

Društvo

Niko ne želi da iznajmi stan samohranoj majci petoro djece

Ipak, ubrzane aktivnosti bile su potrebne zbog monitoringa UEFA.

Uspjehom u izmirenju ključnog dugovanja, Partizan je preduprijedio neželjene posljedice i sada može mirno da se posveti prelaznom roku.

Crno-bijeli već rade na promjenama u timu, pošto će se Nijemac Sebastijan Polter pridružiti ekipi na pripremama u Turskoj, a očekuje se još novih imena u Humskoj.

Tagovi:

FK Partizan

Partizan

