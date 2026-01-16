"Melburn najts" - klub koji i danas drži u životu ustaške simbole

Brojni fudbalski klubovi u Australiji nose ustaška obilježja i simbol su ustaške emigracije. Jedan od njih je i današnji "Melburn najts" (Melbourne Knights), nekadašnji SC Kroatija.

Riječ je o fudbalskom klubu koji su osnovali hrvatski iseljenici 1953. godine, osam godina od zatvršetka Drugog svjetskog rata i raspada NDH.

Odlukom Australijskog fudbalskog saveza iz 1992. godine, svi klubovi su iz svojih naziva morali izbaciti nacionalna obilježja, tako da je tadašnja Kroatija Melburn (Croatia Melbourne FC) promijenila ime u Melburn najts.

Prije nekoliko godina australijski portal Ejdž sproveo je istraživanje i otkrio da je slavljenje ustaškog rešima ukorijenjeno u ključne institucije hrvatske zajednice u Australiji.

Društvo Oglasili se iz Super-Petrola: Objasnili zašto Milan više ne radi na pumpi

Slavljenje fašizma toliko je otvoreno da je jedna veb stranica sa sjedištem u Sidneju prodavala privjeske za ključeve s ustaškom tematikom, majice, kape, naljepnice i printove Ante Pavelića, dok je druga veb stranica sa sjedištem u Melburnu prodavala ustaške zastave.

Šestorica muškaraca 2023. godine snimljeni su u fudbalskom klubu Melburn najts kako salutiraju dok pjevaju pjesmu koja veliča ustaše.

Grupa je podigla hrvatsku zastavu kako bi proslavila godišnjicu osnivanja NDH.

Pored njih i ST Albans Vukovar, amaterska fudbalska ekipa do prije nekoliko godina igrala je u dresu s ustaškim "U" simbolom.

Društvo Milan iz Gradiške tvrdi da je dobio otkaz jer je mušteriju upozorio da skine kapu sa ustaškim simbolima

Hrvatski klub Bosna u zapadnom dijelu Sidneja vijori ustašku zastavu iznad svoje zgrade i slavi fašističke godišnjice, prodajući ustaška obilježja na svojim događanjima. Predsjednik kluba Adam Glavaš, je snimljen kako drži portret ratnog Pavelića 10. aprila 2023. godine.

Australija je, zajedno s Kanadom, Španijom, Argentinom i Sjedinjenim Državama, postala poslijeratno utočište za ljude koji su bježali iz komunističke Jugoslavije s ustaškim vezama, uključujući i ratne zločince.

Od 1970-ih, novinar i pisac Mark Arons istražuje kako je Australija poslijeratno prihvatila fašističke ratne zločince iz Evrope.

Arons je rekao da je hrvatska zajednica bila neuobičajena među grupama migranata jer je zadržala snažan politički identitet kroz generacije, dok su među ostalim članovima evropske dijaspore koji su imali istorijske veze s fašizmom ta stajališta gotovo izumrla. Prema popisu stanovništva iz 2021., u Australiji je bilo 164.362 ljudi koji su tvrdili da su porijeklom Hrvati.