Bivši direktor Doma penzionera u Tuzli i njegova saradnica ostaju u pritvoru

16.01.2026
12:40
Bivšem direktoru Doma penzionera u Tuzli Mirsadu Bakaloviću i njegovoj savjetnici Zinaidi Razić Halilović produžen je pritvor do 14. februara ili do drugačije odluke suda.
Njima je produžen pritvor u trajanju od po mjesec dana s obzirom na to da je navedeni period dovoljan da se preduzmu potrebne radnje s ciljem okončanja istrage, saopšteno je iz Kantonalnog suda u Tuzli.
Pritvor je produžen jer je riječ o posebno teškom krivičnom djelu s obzirom na posljedice i činjenicu da je mjesto izvršenja Dom penzionera u kojem je bilo smješteno oko 180 starih osoba.
Bakalović i Halilovićeva osumnjičeni da su kao saučesnici počinili teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti.
On je osumnjičen i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.
Od posljedica požara, koji je zahvatio ovu ustanovu 4. novembra prošle godine u noćnim časovima, poginulo je 17 štićenika Doma, a povrijeđeno 30 lica.
