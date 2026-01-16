Logo
Large banner

Bivši direktor Doma penzionera u Tuzli i njegova saradnica ostaju u pritvoru

Izvor:

SRNA

16.01.2026

12:40

Komentari:

0
Бивши директор Дома пензионера у Тузли и његова сарадница остају у притвору
Foto: Anadolija

Bivšem direktoru Doma penzionera u Tuzli Mirsadu Bakaloviću i njegovoj savjetnici Zinaidi Razić Halilović produžen je pritvor do 14. februara ili do drugačije odluke suda.

Njima je produžen pritvor u trajanju od po mjesec dana s obzirom na to da je navedeni period dovoljan da se preduzmu potrebne radnje s ciljem okončanja istrage, saopšteno je iz Kantonalnog suda u Tuzli.

Pritvor je produžen jer je riječ o posebno teškom krivičnom djelu s obzirom na posljedice i činjenicu da je mjesto izvršenja Dom penzionera u kojem je bilo smješteno oko 180 starih osoba.

Bakalović i Halilovićeva osumnjičeni da su kao saučesnici počinili teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti.

On je osumnjičen i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Od posljedica požara, koji je zahvatio ovu ustanovu 4. novembra prošle godine u noćnim časovima, poginulo je 17 štićenika Doma, a povrijeđeno 30 lica.

Podijeli:

Tag:

Tuzla

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хрватску посланицу ударила струја у Сабору

Region

Hrvatsku poslanicu udarila struja u Saboru

3 h

0
Бијељинац оптужен за 30 кривичних дјела!

Hronika

Bijeljinac optužen za 30 krivičnih djela!

3 h

0
Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

Tenis

Alkaraz pred kamerama morao da objasni zašto je uručio otkaz legendi

3 h

0
Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

Zanimljivosti

Generacija Z sve češće daje otkaz: Evo koliko se prosječno zadrže na jednom radnom mjestu

3 h

0

Više iz rubrike

Хасановић поново потписује умјесто Амиџића: ЦИК-у 600.000 КМ за понављање избора у Српској

BiH

Hasanović ponovo potpisuje umjesto Amidžića: CIK-u 600.000 KM za ponavljanje izbora u Srpskoj

6 h

2
Цвијановић: Нема успјеха док умјесто дијалога влада наметнута сила

BiH

Cvijanović: Nema uspjeha dok umjesto dijaloga vlada nametnuta sila

6 h

0
Род Благојевић

BiH

Blagojević: Uskoro bi mogle da budu otkrivene veze i pokrenute istrage o uticaju "Muslimanske braće" u BiH

7 h

2
Рамо Исак испитан у својству свједока

BiH

Ramo Isak ispitan u svojstvu svjedoka

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Bivšoj partnerki rekao ''da će joj prosuti mozak'', pa je ubo nožem u vrat

15

25

Proglašena "uzbuna": Vazduh opasan po zdravlje građana

15

18

Minić: Privrženi daljem jačanju Srpske

15

18

Jedna uobičajena navika može skratiti vaš život

15

13

Posebna sjednica o ostavci Minića u nedjelju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner