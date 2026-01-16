Hasanović ponovo potpisuje umjesto Amidžića: CIK-u 600.000 KM za ponavljanje izbora u Srpskoj

Zamjenik ministra finansija u Savjetu ministara Muhamed Hasanović ponovo je potpisao odluku umjesto ministra Srđana Amidžića kojom je CIK dobila 600.000 KM za provođenje ponovljenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Zamjenik ministra finansija BiH je dobio pravo potpisa na osnovu odluke Kristijana Šmita.

Riječ je o ponovljenim izborima koji će biti održani na 136 biračkih mjesta u Srpskoj gdje je pobijedio kandidat SNSD-a Siniša Karan.

Zvanični zahtjev za sredstva je iz CIK-a stigao u Ministarstvo finansija BiH 31. decembra.