Cvijanović: Nema uspjeha dok umjesto dijaloga vlada nametnuta sila

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da BiH ne može bilježiti uspjeh sve dok umjesto dijaloga vlada nametnuta sila i da Republika Srpska, putem svojih institucija, može da obezbijedi političku i ekonomsku stabilnost za građane.

Cvijanovićeva je rekla da, zbog izostanka dijaloga domaćih institucija u BiH, trpi i ekonomija i infrastruktura.

- Sve trpi u ovoj zemlji zbog iskrivljenog scenarijuma ili uloge koju su uzurpirali stranci. Krajnje je vrijeme da institucije prodišu, da počnu da rade svoj posao u skladu sa demokratskim principima - istakla je Cvijanovićeva.

KRHKA ZAJEDNICA BiH

Cvijanovićeva je naglasila da BiH počiva na Dejtonskom sporazumu koji je precizno ovlastio domaće organe vlasti kako da se ponašaju i donose odluke u skladu sa nadležnostima.

- Za BiH jedino dijalog može biti rješenje. Sva nametnuta rješenja spolja su se pokazala kao katastrofalna i vodila su nas iz krize u krizu - ukazala je Cvijanovićeva.

U GLOBALNIM GEOPOLITIČKIM DEŠAVANjIMA NAJBITNIJE SAČUVATI KAPACITET INSTITUCIJA

Cvijanovićeva je rekla da ne postoji nijedno globalno kretanje, koje se ne odrazi na svaki dio svijeta i da je najbitnije sačuvati kapacitet institucija Republike Srpske koje će izvršavati svoje obaveze koje se odnose na sve kategorije stanovništva.

Donošenjem političkih odluka, kaže ona, potrebno je omogućiti opstanak institucija.

- Ono što se danas dešava na globalnoj sceni, možete da osjetite na mikro prostorima. Balkan je, globalno gledano, mikro prostor. Postoje različite debate, različita očekivanja, strahovi. Generalno gledajući, sav ovaj naš prostor izuzet je od onoga što se zove globalno odlučivanje - rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da se ulazi u eru u kojoj je "igra velikih" mnogo vidljivija, nego što je to bilo ranije.

Cvijanovićeva je, komentarišući izbor nove Vlade u Republici Srpskoj, rekla da je i to pozitivan odgovor na nevolje koje su prouzrokovala globalna kretanja.

- Posebno sa fokusom na onome šta treba učiniti da se zaštiti stanovništvo, da se obezbijedi obećano, a to se odnosi na povećanje plata, penzija, infrastrukturne projekte koji će služiti svima u Republici Srpskoj - istakla je Cvijanovićeva.

SARAJEVO SE DEKLARISALO PODRŠKOM HAMASU I SLIČNIM

Cvijanovićeva je, komenatrišući plakate izlijepljene nedavno u Sarajevu nalik na potjernice za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, rekla da to pokazuje odnos prema stranama u svjetskim pitanjima, te napomenula da su u tom gradu ranije bili skupova na kojima se mahalo zastavama Hamasa i nekih drugih organizacija koje su na globalnom planu proglašene opasnim i terorističkim.

- Sarajevo se na taj način deklariše kao neko ko je protiv Izraela i to se jasno može vidjeti. Nije to jedina manifestacija. Imali smo ranije skupove podrške Palestini, a sjetićemo se da je bilo i skupova na kojima se mahalo zastavama Hamasa i nekih drugih organizacija koje su na globalnom planu proglašene opasnim i terorističkim - napomenula je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da svrstavanje na određenu stranu jasno pokazuje i politički stav i podsjetila da Republika Srpska ima jasan stav po pitanju velikih sukoba.

- Mi ne želimo na taj način da se eksponiramo. Imamo svoje tradicionalne prijatelje, vjerujemo da će oni uspjeti uraditi sve što je neophodne da se restaurira mir, bilo da je riječ o Ukrajini, o Gazi - rekla je Cvijanovićeva i dodala da je i na niovu Predsjedništva i Savjeta ministara data saglasnost za odluke kojima se nudi učešće za postizanje mira.

O RAZVOJU SE MOŽE GOVORITI SAMO U MIRU I BEZ IŠČAŠENOG DEMOKRATSKOG SISTEMA

Cvijanovićeva je rekla da se u BiH sa stranom upravom teško može govoriti o razvoju.

- Naše poruke treba da budu poruke smirivanja, a ne poruke svrstavanja. Kada imate mir, onda možete da pričate o razvoju. Kada imate starnu upravu, kakva je prisutna u BiH teško možete govoriti o stvarnom razvoju, jer kada imate nešto što je iščašeno iz demokratskog sistema, teško je ponašati se demokratski - poručila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da se pod demokratskim ponašanjem podrzumijeva i glasnje na izborima na kojima se izaberu predstavnici koji će u institucijama političkim odlukama štiti interese svog naroda, a ne mijenjanje volje birača.

- Ne može se gaziti volja birača. Ne može se manipulisati pravosuđem, ne može se, kao što su ranije razni visoki predstavnici u BiH, a danas i nelegitimni Kristijan Šmit mislili da mogu da djeluju iznad demokratski izabranog parlamenta, da uzurpiraju, da ukradu posao parlamenta - upozorila je Cvijanovićeva.

SRBI SE NIKADA NEĆE ODMAĆI OD SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE

Cvijanovićeva je osudila izjavu bivšeg poglavara Islamske zajednice Mustafe Cerića i istakla da je u pozivu na osnivanje "bosanske pravoslavne crkve" prepoznala želju da se Srbi odmaknu od Srpske pravoslavne crkve.

- Prvo, otkud im pravo da to govore? Drugo, šta pokušavaju time, koju poruku šalju? Pod tri, možda i najproblematičnije, koga to "žele da bude gazda u ovoj zemlji"? - upitala je Cvijanovićeva.

PROŠLU GODINU OBILjEŽILA KRIZA NADLEŽNOSTI

Ona je ukazala da je evidentna uzurpacija institucija na zajedničkom nivou - kako u Predsjedništvu, tako i u Savjetu ministra, a i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Cvijanovićeva je naglasila da je Predsjedništvo institucija u kojoj se dogovorima dolazi do stavova i da je svaki vid preglasavanja i samostalnog djelovanja neprihvatljiv.

- Sve su institucije bile u krizi. Poremećeni odnosi u okviru Savjeta ministara, poremećeni odnosi u okviru Parlamentarne skupštine, sve je to posljedica megalomanskih želja nekoga da upravlja svim i svačim u BiH - ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je, osim unutrašnje uzurpacije, evidentan i nered koji je prouzrokovan neustavnim intervencionizmom stranaca.

- Te intervencije su dovele do opšteg haosa u zemlji. Dovele su do zloupotrebe pravosuđa, da starnac nameće zakone i da pravosuđe postupa po tom zakonu. U Ustavu je jasno precizirano ko je zakonodavac i ovlašteni predlagač - naglasila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je rekla da je BiH zemlja u kojoj se gazi Ustav, a vlada nametnuta sila.