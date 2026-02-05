Poruka sestara koje su se ubile ledi krv u žilama: Otac im oduzeo telefone, prijetile mu smrću pa skočile sa zgrade

U indijskoj saveznoj državi Utar Pradeš dogodila se nezapamćena tragedija u srijedu, 4. februara, kada su tri rođene sestre izvršile samoubistvo skokom sa prozora sobe svog stana na devetom spratu zgrade. Poginule su Paki (12), Prači (14) i Višika (16), a motiv tragedije bila je, kako piše „NDTV“, njihova opsjednutost igrama i korejskom kulturom.

Njima je otac prethodnih dana oduzeo mobilne telefone, zbog čega su se svađale sa ocem i majkom. Ostavile su i oproštajnu poruku u zajedničkom dnevniku na osam strana, u kojoj su se oprostile od porodice.

„Mi volimo korejski jezik, volimo ga, volimo ga, volimo ga… Vidi, kako ćeš nas natjerati da napustimo Koreju?

Koreja je bila naš život, kako smijete da nas natjerate da napustimo svoj život? Sada ste vidjeli dokaz.

Uvjerene smo da su korejski jezik i K-pop naš život. Nismo vas voljele, niti ostatak porodice, kao što volimo korejske glumce i K-pop grupe“, navele su sestre u poruci porodici prije nego što su, jedna za drugom, izvršile samoubistvo.

Šta kaže struka?

Cijeli slučaj zgrozio je i duboko potresao indijsku javnost. Slučaj je za „PTI“ komentarisao forenzički psiholog Dipti Purannik.

„Društvene igre daju djeci zadovoljstvo i osjećaj nagrade. One možda nisu direktno uticale na ovako ekstremne odluke, ali mogu dovesti do faktora koji kod osobe stvaraju haos“, objasnio je on.

Šta se desilo prije samoubistva djevojčica?

Roditelji su bili zabrinuti jer su njihove kćerke bile opsjednute Korejom i društvenim igrama koje dolaze iz te zemlje. Otac im je zbog toga oduzeo mobilne telefone.

Najprije im je ograničio vrijeme korišćenja, ali kako to nije dalo rezultate, odlučio se na radikalniji korak. Nije im dozvoljavao ni da igraju korejske društvene igre, što je izazvalo veliki razdor u porodici.

Na telefonima su igrale onlajn društvene igre koje su otkrile tokom karantina za vrijeme pandemije virusa korona. Policija je pronašla njihov dnevnik u kojem su imale spisak svih igara koje su igrale i voljele, kao i sadržaja povezanih sa Korejom, među kojima su bili:

– korejski glumci, filmovi i pjevači

– kineski glumci, filmovi i pjevači

– tajlandski glumci, filmovi i pjevači

– japanski glumci, filmovi i pjevači

– američki i londonski glumci, naročito „Wednesday Addams“

– svi engleski i holivudski filmovi

– „Poppy Playtime“ – horor igrica sa slaganjem puzli

– „The Baby in Yellow“ – psihološka horor igrica poznata po jezivoj atmosferi

– „Evil Nun“ – psihološka horor igrica u kojoj se avatar šunja i špijunira

O jezivom slučaju oglasila se i policija. Vanrednu konferenciju za medije održao je zamjenik načelnika policije Atul Kumar Sing, koji je ocijenio da su djevojčice bile „zatrovane“ Korejom. On je javnosti prenio i šta mu je rekao otac djevojčica.

„Njihov otac je izjavio da su ove igrice igrale oko dvije i po do tri godine. Roditelji su im prethodnih dana ograničili korišćenje mobilnih telefona, što ih je veoma pogodilo. Ovo ih je možda navelo na ovaj ekstremni korak“, naveo je Sing.

Šta još piše u dnevniku sestara?

Sve tri sestre su se složile da bi jednog dana voljele da se udaju za muškarca iz Koreje, a ne iz Indije. To su navele i u dnevniku, a u posljednjoj rečenici su se izvinile ocu:

„Očekivao si da ćemo odustati od Koreje, a ona je naš život. Očekivao si da ćemo se udati za Korejca.

To se nikada ne bi dogodilo. Zato smo izvršile samoubistvo. Izvini, tata.“

Šta je izjavio otac?

Otac je duže vrijeme znao za opsjednutost svojih kćerki Korejom. U policiji je otkrio da su čak same promijenile svoja imena, tako što su od prijatelja tražile da ih tako oslovljavaju.

„Govorile su: ‘Ići ćemo u Koreju, vodi nas tamo.’ Ljutile su se na bilo kakav pomen Indije, odbijale su da jedu ako se uopšte spomene Indija.

Rekle su da će umrijeti ako ne odu u Koreju. Kobne noći razgovarali smo oko osam uveče, pričali smo o odlasku na spavanje nakon večere.

Telefone sam im uzeo oko 19 časova. Ipak, same su ih uzele bez pitanja oko 22 časa, a onda ih je oko ponoći ponovo uzela supruga“, kazao je otac u policiji, prenosi „Indija tudej“.

Nakon toga su se iskrale i otišle u drugu sobu koju su zaključale. Roditelji su već zaspali, a za tragediju su saznali kada su čuli buku ispred zgrade, gdje su se nalazila tijela njihove tri kćerke.

