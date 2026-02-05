Netanjahu: Napad 7. oktobra pokazao ozbiljne obavještajne propuste

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je tokom iznenadnog napada palestinskog militantnog pokreta Hamas 7. oktobra 2023. godine na jug Izraela "došlo do ozbiljnog obavještajnog propusta", ali da nije bilo izdaje, prenosi "Kanal 12".

Netanjahu je na zatvorenoj sjednici Odbora za spoljne poslove i odbranu Kneseta napomenuo da je bivši šef obavještajne službe Šin Beta Ronen Bar falsifikovao protokol sastanka koji je održan na dan napada Hamasa.

Na pitanje člana Odbora da prokomentariše tvrdnje o izdaji, Netanjahu je rekao da želi da ukloni "oblak izdaje" od 7. oktobra, prenosi "Tajms ov Izrael".

Netanjahu je insistirao da prije tog dana niko nije procjenjivao da će Hamas napasti i da je razgovarao sa visokim zvaničnicima, uključujući Ronena Bara, bivšeg ministra odbrane Benija Ganca i bivšeg premijera Naftalija Beneta, za koje je rekao da su vjerovali da je Hamas obeshrabren za potencijalne napade.