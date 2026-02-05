Logo
Large banner

Rusi objavili šta su gađali: Uništeno je!

Izvor:

RT Balkan

05.02.2026

17:39

Komentari:

0
Руси објавили шта су гађали: Уништено је!
Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Taktička avijacija, bespilotne letjelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije pogodile su objekte transportne i energetske infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Osim toga, pogođena su i mjesta za montažu, skladištenje i lansiranje bespilotnih letjelica dugog dometa, skladišta municije i mjesta za privremeno raspoređivanje ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.

Jedinice grupe trupa "Sjever" neutralisale su više od 280 vojnika i uništile 10 vozila, jedno artiljerijsko oruđe i dvije stanice za radio-elektronsku borbu. Uništeno je skladište materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 180 vojnika i uništile jedno borbeno oklopno vozilo, 16 vozila, četiri oruđa poljske artiljerije i borbeno vozilo višecjevnog raketnog sistema "grad". Uništeno je pet skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 125 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, devet automobila, četiri artiljerijska oruđa, radarsku stanicu za kontrabatarejsko dejstvo i jedno skladište zaliha.

Jedinice grupe trupa "Centar" su tokom proteklog dana eliminisale više od 310 vojnika, jedan tenk, pet oklopnih borbenih vozila, 11 automobila, dva artiljerijska oruđa, uključujući haubicu M777 i radarsku stanicu za kontrabatarejsko dejstvo.

Jedinice grupe trupa "Istok" neutralisale su do 360 vojnika, uništile jedan tenk, sedam oklopnih borbenih vozila, 10 automobila i jedno artiljerijsko oruđe, kao i jedno skladište materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 50 pripadnika ukrajinske vojske, uništile 16 vozila, tri artiljerijska oruđa, uključujući haubicu M777, lanser protivvazdušnog raketnog sistema "buk", tri stanice za elektronsko ratovanje i dva sistema za protivbaterijsko dejstvo. U ovom području uništeno je i skladište zaliha.

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su jednu vođenu avionsku bombu, devet projektila višecjevnog raketnog sistema HIMARS i 381 bespilotnu letjelicu, navode iz Ministarstva odbrane Rusije.

Podijeli:

Tagovi:

Ruska vojna operacija 2026

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Русија има нови услов за мир

Svijet

Rusija ima novi uslov za mir

5 h

1
Украјина

Svijet

Nova razmjena ruskih i ukrajinskih zarobljenika

6 h

0
Украјинска ракета Фламинго

Svijet

Ukrajina napala: Flamingom udarila na Orešnik

6 h

1
Зеленски објавио податке Кијева о броју погинулих војника

Svijet

Zelenski objavio podatke Kijeva o broju poginulih vojnika

7 h

1

Više iz rubrike

Рудник

Svijet

Eksplozija u rudniku uglja: Najmanje 16 ljudi poginulo

2 h

0
Озбиљно упозорење: "Једна грешка – и регион гори"

Svijet

Ozbiljno upozorenje: "Jedna greška – i region gori"

2 h

0
Скандал: Епстин био у контакту и са европским званичницима у Бриселу

Svijet

Skandal: Epstin bio u kontaktu i sa evropskim zvaničnicima u Briselu

2 h

0
Путин о Наполеону и Хитлеру: Хтјели да пљачкају и отму туђе

Svijet

Putin o Napoleonu i Hitleru: Htjeli da pljačkaju i otmu tuđe

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

47

Poruka sestara koje su se ubile ledi krv u žilama: Otac im oduzeo telefone, prijetile mu smrću pa skočile sa zgrade

18

37

Jeziva tragedija u Italiji: Ugušili se roditelji i dvoje djece

18

25

Netanjahu: Napad 7. oktobra pokazao ozbiljne obavještajne propuste

18

18

Delegacija Srpske sa predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa

18

15

Dodik, Cvijanović i Trišić Babić sa američkim sekretarom za odbranu Pitom Hegsetom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner