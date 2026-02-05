Taktička avijacija, bespilotne letjelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije pogodile su objekte transportne i energetske infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Osim toga, pogođena su i mjesta za montažu, skladištenje i lansiranje bespilotnih letjelica dugog dometa, skladišta municije i mjesta za privremeno raspoređivanje ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.

Jedinice grupe trupa "Sjever" neutralisale su više od 280 vojnika i uništile 10 vozila, jedno artiljerijsko oruđe i dvije stanice za radio-elektronsku borbu. Uništeno je skladište materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 180 vojnika i uništile jedno borbeno oklopno vozilo, 16 vozila, četiri oruđa poljske artiljerije i borbeno vozilo višecjevnog raketnog sistema "grad". Uništeno je pet skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 125 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, devet automobila, četiri artiljerijska oruđa, radarsku stanicu za kontrabatarejsko dejstvo i jedno skladište zaliha.

Jedinice grupe trupa "Centar" su tokom proteklog dana eliminisale više od 310 vojnika, jedan tenk, pet oklopnih borbenih vozila, 11 automobila, dva artiljerijska oruđa, uključujući haubicu M777 i radarsku stanicu za kontrabatarejsko dejstvo.

Jedinice grupe trupa "Istok" neutralisale su do 360 vojnika, uništile jedan tenk, sedam oklopnih borbenih vozila, 10 automobila i jedno artiljerijsko oruđe, kao i jedno skladište materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 50 pripadnika ukrajinske vojske, uništile 16 vozila, tri artiljerijska oruđa, uključujući haubicu M777, lanser protivvazdušnog raketnog sistema "buk", tri stanice za elektronsko ratovanje i dva sistema za protivbaterijsko dejstvo. U ovom području uništeno je i skladište zaliha.

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su jednu vođenu avionsku bombu, devet projektila višecjevnog raketnog sistema HIMARS i 381 bespilotnu letjelicu, navode iz Ministarstva odbrane Rusije.