Ozbiljno upozorenje: "Jedna greška – i region gori"

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) u srijedu je predstavio novu podzemnu raketnu bazu, usred pojačanih tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama, izvijestila je novinska agencija Fars.

Baza je predstavljena tokom posjete načelnika Generalštaba iranskih oružanih snaga Abdolrahima Musavija i Sejeda Madžida Musavija, komandanta Vazdušno-svemirskih snaga IRGC-a, navodi se u izvještaju.

Tokom posjete procijenjene su sposobnosti i operativna spremnost raketnih jedinica IRGC-a, a visoki komandanti iranskih oružanih snaga informisani su o napretku i nivou pripravnosti ove strateške jedinice.

Iran ojačao svoju odvraćajuću moć

Musavi je izjavio da je Iran ojačao svoju odvraćajuću moć unapređenjem balističkih projektila u svim tehničkim segmentima.

„Spremni smo na svaki potez neprijatelja. Takođe, nakon dvanaestodnevnog rata (sa Izraelom u junu prošle godine), promijenili smo vojnu doktrinu iz defanzivne u ofanzivnu, zasnovanu na sprovođenju munjevitih i velikih operacija uz primjenu asimetričnog ratovanja i razarajućih vojnih strategija“, rekao je Musavi.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada tenzije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ostaju visoke, s obzirom na pojačano američko vojno prisustvo u blizini Irana i prijetnje Teheranu da mora postići dogovor sa Vašingtonom ili se suočiti sa mogućim napadom.

Regionalni rat

Musavi je u nedjelju upozorio da bi odgovor Irana na bilo kakvu grešku Sjedinjenih Američkih Država mogao da pokrene regionalni rat, prenijela je zvanična novinska agencija IRNA.

„Najmanja greška daće Iranu slobodu da reaguje… Tada nijedan Amerikanac neće biti siguran, a vatra u regionu zahvatiće Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike“, poručio je Musavi.