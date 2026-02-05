Tramp: Kada hrišćani budu napadnuti, SAD će "nasilno i zlobno" odgovoriti

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da "nikada neće stići u raj" uprkos svim stvarima koje je uradio i postigao.

Govoreći na Nacionalnom molitvenom doručku, kojem prisustvuju i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, Tramp se našalio da jednostavno "ne misli da ima kvalifikacije za to".

Kao jedno od dostignuća svoje administracije, Tramp je pozdravio nedavno doneseni privremeni zakon, koji je, kako je rekao, uveo "najveće smanjenje poreza" u istoriji.

On je istakao da zakon sadrži "pet najvažnijih stvari" koje bi mogle biti uključene u jedan dokument te vrste.

Tramp je, takođe, istakao da je učinio "više za religiju nego bilo koji drugi predsjednik, barem u moderno doba".

"Oni uglavnom žele da budu neutralni ili protiv, dok su demokrate uglavnom bile protiv", rekao je Tramp.

On je postavio pitanje kako vjernici uopšte mogu da glasaju za demokrate?

Na kraju, Tramp je insistirao na ideji uvođenja identifikacionih dokumenata za birače.

Tramp je u obraćanju rekao da će SAD, kada hrišćani, budu napadnuti nasilno i "zlobno" odgovoriti.

Istakao je da će njegov aktuelni predsednički mandat nadmašiti dostignuća njegove prve administracije.

"Imali smo sjajan prvi mandat. Imali smo najveću ekonomiju u istoriji, ali ovaj mandat će to ostaviti iza sebe", rekao je Tramp.

