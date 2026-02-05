Nastao haos: Greška radnika Štutgart ostavila bez struje

U Štutgartu je danas došlo do kratkotrajnog nestanka struje u cijelom gradu, kao i do obustave željezničkog saobraćaja, a uzrok incidenta bila je greška zaposlenog u glavnoj trafostanici.

Do prekida u snabdijevanju električnom energijom došlo je kada je jedan od zaposlenih napravio grešku prilikom priključivanja, što je izazvalo kratkotrajni pad napona u visokonaponskom dalekovodu, piše „Velt“.

Brza sanacija, ali ozbiljne posljedice

Nestanak struje je riješen relativno brzo, saopštila je kompanija „Štutgart netce“, ali je policija upozorila da su posljedice bile značajne.

Prema navodima policije:

• nestanak struje pogodio je vrlo veliki broj semafora

• poremećaj je bio toliko obiman da ni policajci nisu mogli lako da preuzmu kontrolu saobraćaja

• došlo je do privremenih saobraćajnih zastoja u više dijelova grada

Bez interneta i mobilne mreže

Pored problema sa strujom i saobraćajem, došlo je i do prekida telekomunikacija.

• pristup internetu privremeno nije bio dostupan u brojnim kancelarijama

• mobilne mreže su takođe kratko vrijeme bile van funkcije

• pogođeni su bili i korisnici mobilne i kablovske televizije

– Ukupno 5.250 korisnika u glavnom gradu države nije moglo da koristi internet ili obavlja telefonske pozive otprilike 15 do 20 minuta, između 9.45 i 10.15 časova – saopštio je portparol kompanije „Vodafon“.

Želj

eznica uglavnom funkcionisala

Prema podacima „Dojče Bana“, nestanak struje nije uticao na gradsku željeznicu (S-Bahn), te nije poremetio regionalne željezničke usluge u Štutgartu.

Ipak, u pojedinim dijelovima grada zabilježeni su kraći zastoji i kašnjenja.

O Štutgartu

Štutgart je glavni grad njemačke pokrajine Baden-Virtemberg, sa oko 600.000 stanovnika. Grad je sjedište brojnih važnih institucija i dom velikog broja velikih industrijskih i tehnoloških kompanija, zbog čega i kratkotrajni prekidi u snabdijevanju strujom mogu imati značajne posljedice.