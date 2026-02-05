Nastao haos: Greška radnika Štutgart ostavila bez struje

Izvor:
U Štutgartu je danas došlo do kratkotrajnog nestanka struje u cijelom gradu, kao i do obustave željezničkog saobraćaja, a uzrok incidenta bila je greška zaposlenog u glavnoj trafostanici.
Do prekida u snabdijevanju električnom energijom došlo je kada je jedan od zaposlenih napravio grešku prilikom priključivanja, što je izazvalo kratkotrajni pad napona u visokonaponskom dalekovodu, piše „Velt“.
Nestanak struje je riješen relativno brzo, saopštila je kompanija „Štutgart netce“, ali je policija upozorila da su posljedice bile značajne.
Prema navodima policije:
• nestanak struje pogodio je vrlo veliki broj semafora
• poremećaj je bio toliko obiman da ni policajci nisu mogli lako da preuzmu kontrolu saobraćaja
• došlo je do privremenih saobraćajnih zastoja u više dijelova grada
Pored problema sa strujom i saobraćajem, došlo je i do prekida telekomunikacija.
• pristup internetu privremeno nije bio dostupan u brojnim kancelarijama
• mobilne mreže su takođe kratko vrijeme bile van funkcije
• pogođeni su bili i korisnici mobilne i kablovske televizije
– Ukupno 5.250 korisnika u glavnom gradu države nije moglo da koristi internet ili obavlja telefonske pozive otprilike 15 do 20 minuta, između 9.45 i 10.15 časova – saopštio je portparol kompanije „Vodafon“.
Prema podacima „Dojče Bana“, nestanak struje nije uticao na gradsku željeznicu (S-Bahn), te nije poremetio regionalne željezničke usluge u Štutgartu.
Ipak, u pojedinim dijelovima grada zabilježeni su kraći zastoji i kašnjenja.
Štutgart je glavni grad njemačke pokrajine Baden-Virtemberg, sa oko 600.000 stanovnika. Grad je sjedište brojnih važnih institucija i dom velikog broja velikih industrijskih i tehnoloških kompanija, zbog čega i kratkotrajni prekidi u snabdijevanju strujom mogu imati značajne posljedice.
