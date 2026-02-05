Saznala da su joj suprug i dečko na istoj zabavi, pa se pojavila sa pištoljem

Žena iz Ohaja saznala je da se njen suprug i dečko nalaze na istoj zabavi i to žurki povodom dočeka nove godine. Zatim je otvorila vatru.

Olivija Klendenin (29) proglašena je krivom za pokušaj ubistva, dvije tačke optužnice za krivični napad i jednu tačku optužnice za nezakonitu upotrebu oružja iz stambene jedinice, navodi se u saopštenju tužilaštva okruga Voren od utorka 3. februara.

Pucnjava se dogodila u kući u bloku 5500 ulice Dirt Roud u opštini Klirkrik 1. januara 2025. godine, navodi se u saopštenju, prenio je People.

Tužioci tvrde da je Olicija Klendenin saznala da su njen muž i dečko bili zajedno na istoj zabavi ubrzo nakon što su obojica saznali "za vezu koju je svako imao sa Klendenin".

Olivija Klendenin je navodno pokušala da ubijedi muža da napusti zabavu, a kada nije uspjela, vratila se sa pištoljem kalibra .40.

Ona je navodno ispalila osam hitaca, pogodivši 29-godišnjeg muškarca koji je sjedio na tremu kuće u stomak, navodi se u saopštenju. Njen suprug je navodno obavijestio policiju da bi "ona mogla biti umiješana u pucnjavu". Nakon pucnjave osumnjičena je bila umiješana i u saobraćajnu nesreću.

"Žrtva je jednostavno bila pozvana na novogodišnju zabavu i našla se usred vatre“, rekao je Dejvid Fornšel, tužilac okruga Voren.

"Olivija Klendenin je možda počela 2025. godinu kao slobodna osoba, ali će ostatak 2026. godine i još najmanje deceniju nakon toga provesti u zatvoru zbog pokušaja ubistva barem jednog od svojih romantičnih partnera iako je udarila i skoro ubila nevinu žrtvu", zaključio je tužilac.