Ponovo podignuta optužnica za ubistvo Danke Ilić

05.02.2026

13:48

Komentari:

0
Foto: MUP Srbije

Više javno tužilaštvo u Zaječaru danas je ponovo podiglo optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju djevojčicu Danku Ilić.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu poslije izvršenja krivičnog djela, saopšteno je iz tog tužilaštva.

беба

Društvo

Pušteni nalozi: Po 1.000 KM za skoro 1.300 novorođenčadi

Optužnica je predata sudu na potvrđivanje.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rješenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora prvo automobilom JKP "Vodovod", gdje su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Зоран Шкребић и Саво Минић

Republika Srpska

Potpisan Memorandum o zajedničkim politikama

Oni su, kako se sumnja, njeno tuhelo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili.

Tijelo djevojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu pomogao da premjesti tijelo djevojčice.

ОЈТ Бијељина

Hronika

Tužilaštvo se oglasilo o zapljeni veće količine konoplje u Bijeljini

Brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

