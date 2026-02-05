Logo
Large banner

Uhapšen muškarac osumnjičen da je zapalio tri automobila

05.02.2026

11:27

Komentari:

0
Ухапшен мушкарац осумњичен да је запалио три аутомобила
Foto: Pexels

Pripadnici PU Novi Grad, juče su uhapsili osobu inicijala M. M. (1978. godine) iz Istočnog Sarajeva zbog sumnje da je izazvao paljenje tri automobila.

Osumnjičeni je nastanjen u Istočnom Starom Gradu, a tereti se da je počinio krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti.

зеленски стигао у САД

Svijet

Zelenski objavio podatke Kijeva o broju poginulih vojnika

On se dovodi u vezu sa događajem od 31.01.2026. godine u ulici Prijedorska, kojom prilikom je došlo do izazivanja požara na motornom vozilu "Mercedes" te su oštećena još dva motorna vozila parkirana u neposrednoj blizini.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a S..

Podijeli:

Tagovi:

Sarajevo

hapšenje

zapaljen automobil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Храна за бебе довела до масовног тровања, огласили се стручњаци

Svijet

Hrana za bebe dovela do masovnog trovanja, oglasili se stručnjaci

3 h

0
Moda žena djevojka

Zanimljivosti

Pet najuobraženijih znakova horoskopa

3 h

0
Попио два литра безалкохолног пива, па урадио алкотест: Ево шта су показали резултати

Srbija

Popio dva litra bezalkoholnog piva, pa uradio alkotest: Evo šta su pokazali rezultati

3 h

0
Корморани на Врбасу

Banja Luka

Stručnjaci demantuju ribolovce: Kormorani nisu krivi za pustošenje Vrbasa

3 h

0

Više iz rubrike

Давид убио своју баку, док је све гледао његов непокретни брат

Hronika

David ubio svoju baku, dok je sve gledao njegov nepokretni brat

3 h

0
Још једна бомба је бачена: Експлозија оштетила познати ресторан

Hronika

Još jedna bomba je bačena: Eksplozija oštetila poznati restoran

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Od muškarca oduzet automobil: Za kazne duguje 67.000 KM

3 h

0
Двојац ухваћен на дјелу: Крали бакар па завршили у лисицама

Hronika

Dvojac uhvaćen na djelu: Krali bakar pa završili u lisicama

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

35

Ministarstvo: Bodiroga više pažnje posvećuje ril snimcima nego ljudskim životima

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

14

15

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner