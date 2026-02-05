Uhapšen muškarac osumnjičen da je zapalio tri automobila

Pripadnici PU Novi Grad, juče su uhapsili osobu inicijala M. M. (1978. godine) iz Istočnog Sarajeva zbog sumnje da je izazvao paljenje tri automobila.

Osumnjičeni je nastanjen u Istočnom Starom Gradu, a tereti se da je počinio krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti.

On se dovodi u vezu sa događajem od 31.01.2026. godine u ulici Prijedorska, kojom prilikom je došlo do izazivanja požara na motornom vozilu "Mercedes" te su oštećena još dva motorna vozila parkirana u neposrednoj blizini.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a S..