Logo
Large banner

Najljepše vijesti u Srpskoj - rođeno 29 beba

Izvor:

SRNA

18.03.2026

07:49

Komentari:

0
беба
Foto: Pexels/Polina Tankilevitch

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, od kojih 13 djevojčica i 16 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Gradišci - devet, zatim u Doboju i Banjaluci po sedam, Bijeljini četiri, a u Istočnom Sarajevu dvije bebe.

U Gradišci su rođene tri djevojčice i šest dječaka, u Doboju četiri djevojčice i tri dječaka, u Banjaluci četiri djevojčice i tri dječaka, Bijeljini djevojčica i tri dječaka, a u Istočnom Sarajevu djevojčica i dječak.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Zvorniku, Prijedoru, Foči, Trebinju i Nevesinju.

Podijeli:

Tagovi :

bebe

porodilište

Komentari (0)
Large banner

Ова 2 знака улазе у златно доба

Иран погубио мушкарца оптуженог да је шпијунирао за Мосад

Балистичка ракета

Више бањалучких улица данас без струје

Хоће ли скочити цијена хљеба?

Данас изговорите ове ријечи: Славимо Светог мученика Конона

Жељка Перишић Нинковић

Лото / Лутрија

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner