Najljepše vijesti u Srpskoj - rođeno 29 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, od kojih 13 djevojčica i 16 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Gradišci - devet, zatim u Doboju i Banjaluci po sedam, Bijeljini četiri, a u Istočnom Sarajevu dvije bebe.

U Gradišci su rođene tri djevojčice i šest dječaka, u Doboju četiri djevojčice i tri dječaka, u Banjaluci četiri djevojčice i tri dječaka, Bijeljini djevojčica i tri dječaka, a u Istočnom Sarajevu djevojčica i dječak.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Zvorniku, Prijedoru, Foči, Trebinju i Nevesinju.