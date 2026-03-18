Najljepše vijesti u Srpskoj - rođeno 29 beba

Izvor:
SRNA
18.03.2026
07:49
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, od kojih 13 djevojčica i 16 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Gradišci - devet, zatim u Doboju i Banjaluci po sedam, Bijeljini četiri, a u Istočnom Sarajevu dvije bebe.
U Gradišci su rođene tri djevojčice i šest dječaka, u Doboju četiri djevojčice i tri dječaka, u Banjaluci četiri djevojčice i tri dječaka, Bijeljini djevojčica i tri dječaka, a u Istočnom Sarajevu djevojčica i dječak.
U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Zvorniku, Prijedoru, Foči, Trebinju i Nevesinju.
