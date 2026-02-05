Hrana za bebe dovela do masovnog trovanja, oglasili se stručnjaci

Agencija za zdravstvenu bezbjednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) potvrdila je da istražuje 36 slučajeva oboljevanja dece nakon što su hranjena sada povučenim serijama dohrane (formule) za bebe.

Prošlog mjeseca, gigant hrane i pića Nestle povukao je više od 60 serija svoje SMA formule zbog zabrinutosti zbog prisustva toksina otpornog na toplotu, cereulida, koji može izazvati simptome poput povraćanja i dijareje, prenosi "Sky news".

Nakon povlačenja proizvoda, koje je obuhvatalo praškaste i prethodno pomiješane formule za bebe i malu djecu, UKHSA kaže da je "primila 36 kliničkih obavještenja o djeci koja razvijaju simptome konzistentne sa trovanjem cereulidnim toksinom širom Velike Britanije, nakon konzumiranja implicitnih serija".

"S obzirom na široku dostupnost pogođenih proizvoda pre povlačenja i naknadnog testiranja od strane FSA kojim je identifikovan toksin u serijama povučene formule, ovo nije neočekivano", rekli su oni, prenosi Telegraf.

Istraga se nastavlja.