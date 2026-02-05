Hrana za bebe dovela do masovnog trovanja, oglasili se stručnjaci

Izvor:
Telegraf
05.02.2026
11:26
Agencija za zdravstvenu bezbjednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) potvrdila je da istražuje 36 slučajeva oboljevanja dece nakon što su hranjena sada povučenim serijama dohrane (formule) za bebe.
Prošlog mjeseca, gigant hrane i pića Nestle povukao je više od 60 serija svoje SMA formule zbog zabrinutosti zbog prisustva toksina otpornog na toplotu, cereulida, koji može izazvati simptome poput povraćanja i dijareje, prenosi "Sky news".
Nakon povlačenja proizvoda, koje je obuhvatalo praškaste i prethodno pomiješane formule za bebe i malu djecu, UKHSA kaže da je "primila 36 kliničkih obavještenja o djeci koja razvijaju simptome konzistentne sa trovanjem cereulidnim toksinom širom Velike Britanije, nakon konzumiranja implicitnih serija".
"S obzirom na široku dostupnost pogođenih proizvoda pre povlačenja i naknadnog testiranja od strane FSA kojim je identifikovan toksin u serijama povučene formule, ovo nije neočekivano", rekli su oni, prenosi Telegraf.
Istraga se nastavlja.
