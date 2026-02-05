Šteta od oluje veća od četiri milijarde evra

Portugaliju očekuju troškovi obnove veći od četiri milijarde evra nakon razorne oluje "Kristin", izjavio je ministar ekonomije Manuel Kastro Almeida, pozivajući se na preliminarne procjene Vlade.

"To će biti značajan udar na ekonomiju, jer u te četiri milijarde evra nisu uračunati indirektni troškovi, poput problema u lancima snabdijevanja industrije", rekao je Almeida u gostovanju na nacionalnoj televiziji RTP.

Almeida je naveo da više vlasnika preduzeća planira da izgradi potpuno nove fabrike, jer su postojeće u potpunosti neupotrebljive, što znači da bi oporavak mogao da potraje više mjeseci.

Vlada je za ublažavanje posljedica nevremena odobrila paket pomoći vrijedan 2,5 milijardi evra.

Odobrene su i socijalne mjere za radnike preduzeća pogođenih olujom, da bi se spriječilo njihovo otpuštanje do potpune obnove oštećenih i uništenih fabrika.

Oluja Kristin je zahvatila centralni dio Portugalije u subotu, 31. januara.

Vjetrovi brzine veće od 200 kilometara na čas i obilne padavine nanijele su veliku štetu kućama, fabrikama i infrastrukturi, a najmanje šest lica je poginulo.