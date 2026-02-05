Logo
Šteta od oluje veća od četiri milijarde evra

Izvor:

SRNA

05.02.2026

11:07

Komentari:

0
Штета од олује већа од четири милијарде евра
Foto: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Portugaliju očekuju troškovi obnove veći od četiri milijarde evra nakon razorne oluje "Kristin", izjavio je ministar ekonomije Manuel Kastro Almeida, pozivajući se na preliminarne procjene Vlade.

"To će biti značajan udar na ekonomiju, jer u te četiri milijarde evra nisu uračunati indirektni troškovi, poput problema u lancima snabdijevanja industrije", rekao je Almeida u gostovanju na nacionalnoj televiziji RTP.

Hitna pomoć

Svijet

Dječak zadobio teške opekotine zbog novog trenda sa igračkom

Almeida je naveo da više vlasnika preduzeća planira da izgradi potpuno nove fabrike, jer su postojeće u potpunosti neupotrebljive, što znači da bi oporavak mogao da potraje više mjeseci.

Vlada je za ublažavanje posljedica nevremena odobrila paket pomoći vrijedan 2,5 milijardi evra.

Odobrene su i socijalne mjere za radnike preduzeća pogođenih olujom, da bi se spriječilo njihovo otpuštanje do potpune obnove oštećenih i uništenih fabrika.

Oluja Kristin je zahvatila centralni dio Portugalije u subotu, 31. januara.

Moskva Kremlj

Svijet

Kremlj: Rano govoriti o rezultatima pregovora u Abu Dabiju

Vjetrovi brzine veće od 200 kilometara na čas i obilne padavine nanijele su veliku štetu kućama, fabrikama i infrastrukturi, a najmanje šest lica je poginulo.

