Cijela porodica iz pronađena mrtva u kući, vjeruje se da su otrovani

Izvor:

Telegraf

05.02.2026

10:41

Полиција аутомобил Италија
Foto: kay de vries/Pexels

Užasna tragedija se dogodila u srijedu uveče u Porkariju, opštini Luke u Italiji. Iz još uvijek nejasnih razloga, četiri člana porodice - otac, majka i dvoje djece izgubili su živote zbog curenja ugljen-monoksida, vjerovatno uzrokovanog neispravnim kotlom u njihovoj kući. Peta osoba je spasena, ali je u kritičnom stanju, prenose Corriere.

Porodica koja je tragično preminula je inače albanskog porijekla: otac Arti Kola (48), majka Jonida (43), sin Hajdar (22) i ćerka Džesika (15). Karabinjeri, koji su stigli na lice mjesta da pruže prvu pomoć, takođe su pretrpeli lakšu intoksikaciju, ali nisu u životnoj opasnosti.

Rođak koji sinoć nije mogao da dobije nikog na telefon, podigao je uzbunu i obavijestio karabinjere. Kada su stigli do kuće, rođak i karabinjeri su više puta kucali, ali nisu dobili odgovor. U tom trenutku su probili vrata i unutra su se našli suočeni sa dramatičnom scenom - četiri beživotna tijela na zemlji.

Rođak je zbog ugljen-monoksida potom izgubio svijest pred očima policije, koja je uspjela da napusti kuću prije nego što je doživjela istu sudbinu. On je potom prebačen u bolnicu.

policija rs

Hronika

Dvojac uhvaćen na djelu: Krali bakar pa završili u lisicama

Gradonačelnik Porkarija, Leonardo Fornaćiari, takođe je stigao na mjesto incidenta, izražavajući svoj šok zbog tragedije koja je pogodila cijelu zajednicu ovog malog grada, samo nekoliko kilometara od Luke.

Tužilaštvo je naredilo zapljenu kuće. U narednim satima, karabinjeri će analizirati neke veoma specifične podatke. Zajedno sa vatrogascima, utvrdiće da li je kotao registrovan, da li je pravilno instaliran i da li je prošao potrebne inspekcije.

Kuća u kojoj se dogodila tragedija je u vlasništvu Artija Kole, koji ju je, prema riječima svjedoka, kupio prije oko tri godine, ali se porodica tek nedavno uselila. Kuću je očigledno djelimično restaurirao sam moler, možda uz pomoć nekih prijatelja, prenosi Telegraf.

