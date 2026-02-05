Ušao u pogrešan taksi, pa ga suprug vozačice pretukao nasmrt

Tragična greška prilikom ulaska u pogrešno vozilo u Kelnu završila je smrću 20-godišnjaka, nakon što ga je suprug vozačice brutalno pretukao, saopštili su policija i tužilaštvo.

Zamjena vozila, koja je u početku djelovala kao bezazlena greška, završila je smrću 20-godišnjeg mladića u Kelnu nakon nasilnog sukoba s 25-godišnjim muškarcem.

Prema navodima istražilaca, mladić je zaustavljeni automobil pogrešno smatrao Uber-vozilom koje je naručio te je prišao vozilu, nakon čega je došlo do sukoba sa suprugom vozačice. U fizičkom obračunu 25-godišnjak je mladića udario više puta, pri čemu je žrtva pala na tlo i zadobila teške povrede glave.

„U pogrešnom uvjerenju da se radi o naručenom Uber-vozilu, došlo je do fizičkog sukoba s 25-godišnjim suprugom vozačice“, navela je policija.

Incident se dogodio u nedjelju oko 1.45 sati u kelnskoj četvrti Longerih, dok se 20-godišnjak s djevojkom i ocem vraćao kući s proslave. Mladić je u ponedjeljak podlegao teškim povredama glave, a istraga odjeljenja za ubistva i dalje je u toku.