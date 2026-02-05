Logo
Zaharova: Umorni su od toga da se ne pitaju

Izvor:

SRNA

05.02.2026

08:23

Захарова: Уморни су од тога да се не питају
Foto: Tanjug/AP

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je, komentarišući prijedlog Letonije i Estonije da se obnove pregovori između EU i Rusije, da su ove dvije države "umorne od sjedenja ispod stola".

"Ista je to ideja o `mjestu za stolom`. Može se razumjeti, umorni su od toga da sjede ispod stola", navela je Zaharova za RIA Novosti.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Region

Tužiteljka pobjegla da ne bi išla na robiju, porodici ostavila pismo: ''Ne mogu da trpim nepravdu''

Ranije je portal "Euronjuz" prenio da su premijer Letonije Evika Silinja i predsjednik Estonije Alar Karis podržali ideju da EU imenuje specijalnog izaslanika koji će učestvovati u pregovorima o mirnom rješenju sukoba u Ukrajini.

Tag:

