Zaharova: Umorni su od toga da se ne pitaju

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je, komentarišući prijedlog Letonije i Estonije da se obnove pregovori između EU i Rusije, da su ove dvije države "umorne od sjedenja ispod stola".

"Ista je to ideja o `mjestu za stolom`. Može se razumjeti, umorni su od toga da sjede ispod stola", navela je Zaharova za RIA Novosti.

Ranije je portal "Euronjuz" prenio da su premijer Letonije Evika Silinja i predsjednik Estonije Alar Karis podržali ideju da EU imenuje specijalnog izaslanika koji će učestvovati u pregovorima o mirnom rješenju sukoba u Ukrajini.