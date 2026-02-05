Logo
Large banner

Misle da se svijet vrti oko njih: 5 najumišljenijih horoskopskih znakova

Izvor:

Indeks

05.02.2026

08:10

Komentari:

0
Мисле да се свијет врти око њих: 5 најумишљенијих хороскопских знакова
Foto: Pixabay

U svakodnevnim odnosima lako je primijetiti razliku između zdravog samopouzdanja i pretjerane umišljenosti.

Neki ljudi prirodno polaze od sebe, svojih potreba i utiska koji ostavljaju, često očekujući da se okolina prilagodi njihovim željama.

Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi skloniji su uvjerenju da zaslužuju posebnu pažnju i priznanje.

Ovo je pet najumišljenijih horoskopskih znakova koji misle da se svijet vrti oko njih.

1. Lav

Ljudi rođeni u znaku Lava prirodno zauzimaju centralno mjesto gd‌je god se pojave.

Vole pažnju, pohvale i potvrdu njihove vrijednosti, a često vjeruju da bez njih atmosfera ne bi bila ista.

Imaju snažan osjećaj svoje važnosti i očekuju da se njihov trud i prisutnost prepoznaju.

Kada se to ne dogodi, mogu d‌jelovati uvrijeđeno ili nezainteresovano.

Njihova umišljenost često proizlazi iz uvjerenja da su rođeni za posebnu ulogu.

2. Ovan

Ovnovi su poznati po snažnom egu i uvjerenju da uvijek znaju najbolje.

Navikli su biti prvi, glasni i dominantni, zbog čega često očekuju da ih drugi slijede bez previše pitanja.

Teško prihvaćaju kritiku jer je doživljavaju kao lični napad. Njihova potreba da budu u pravu može ostaviti utisak da im je njihovo mišljenje važnije od svega.

Umišljenost se kod njih često skriva iza samouvjerenog nastupa.

3. Strijelac

Strijelčevi često vjeruju da imaju širu sliku i dublje razumijevanje svijeta od drugih.

Skloni su držati lekcije i dijeliti savjete, čak i kada ih niko nije tražio.

Iako su otvoreni i društveni, nerijetko misle da su njihova iskustva važnija od tuđih. Upravo ta sigurnost u ličnu perspektivu daje im umišljen ton.

4. Vodolija

Ljudi rođeni u znaku Vodolije često sebe doživljavaju kao drugačije i naprednije od ostatka društva.

Vole isticati svoju originalnost i posebnost, ponekad sa dozom distance prema drugima.

Imaju snažan osjećaj intelektualne nadmoći i vjeruju da razmišljaju ispred svog vremena.

Zbog toga mogu d‌jelovati hladno ili nadmeno. Njihova umišljenost najčešće se očituje kroz stav da ih malo ko zaista može razumjeti.

5. Jarac

Jarčevi su uvjereni da su njihova disciplina, trud i ozbiljnost iznad prosjeka.

Često smatraju da znaju kako se stvari trebaju raditi i da su drugi manje odgovorni ili sposobni.

Iako rijetko traže pažnju otvoreno, očekuju poštovanje i priznanje.

Njihova umišljenost proizlazi iz osjećaja moralne i profesionalne nadmoći.

U očima okoline mogu d‌jelovati kao da svijet procjenjuju isključivo prema ličnim standardima, prenosi Indeks.

Horoskop

Zanimljivosti

Kome su zvijezde naklonjene danas?

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Kome su zvijezde naklonjene danas?

2 h

0
Краду аутомобиле "на јаје": Метода је језиво једноставна и нажалост веома ефикасна

Zanimljivosti

Kradu automobile "na jaje": Metoda je jezivo jednostavna i nažalost veoma efikasna

11 h

0
Невјероватан призор: Научници снимили морске немани, затекли нешто што нико није очекивао

Zanimljivosti

Nevjerovatan prizor: Naučnici snimili morske nemani, zatekli nešto što niko nije očekivao

11 h

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Zanimljivosti

Kako da prepoznate "tajni kod" na Lidlovim proizvodima i šta on pokazuje

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

13

Roditelji, pazite! Povlači još jedna hrana za bebe

09

11

Ušao u pogrešan taksi, pa ga suprug vozačice pretukao nasmrt

09

05

Danas isplata za 10.105 korisnika

09

02

Organizacija starješina VRS: Srpska vidljiva na globalnoj sceni

08

57

Tramp izdao naređenje svim raspoloživim snagama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner