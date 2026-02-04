Kako da prepoznate "tajni kod" na Lidlovim proizvodima i šta on pokazuje

Malo, gotovo neprimjetno slovo ili kombinacija znakova na Lidlovim cjenovnicima postala je pravi hit na društvenim mrežama.

Video koji se pojavio prije nekog vremena otkriva “tajni kod” kojeg većina kupaca očigledno nije svjesna. Riječ je o sićušnim cijenama koje su namijenjene zaposlenicima, ali ih kupci mogu koristiti kao signal da će proizvod uskoro biti snižen, izvještava Metropolitan.

Na nekim cijenama, pored naziva proizvoda i količine, mogu se vid‌jeti skraćenice poput T, TS ili kombinacije 4T, 6T itd. Ove oznake povezane su s dnevnim provjerama i planiranim popustima, najčešće za proizvode kojima se bliži rok trajanja ili ih je potrebno ukloniti s polica zbog dolaska nove robe.

Kodovi i njihova značenja

T – Dnevna kontrola:

To znači da se proizvod provjerava tog dana i često se smanjuje pred kraj radnog vremena. Najčešće se radi o svježim i osjetljivim namirnicama poput voća, povrća, mliječnih proizvoda, mesa ili ribe.

TS – Dnevna provjera subotom:

Subota je posebno zanimljiva za lovce na povoljne cijene. Tada se police često preuređuju, stiže nova roba, a stara roba mora napustiti trgovinu – često s velikim popustima.

4T, 6T, itd. – odbrojavanje do popusta:

Na primjer, ako cjenovnik navodi 6T, to znači da proizvod treba sniziti najkasnije šest dana prije datuma isteka.

Svako ko ne gleda samo velike crvene etikete prilikom kupovine, već obraća pažnju i na male oznake, lakše može uočiti popuste – posebno prije zatvaranja trgovine ili subotom.

– pogledajte cjenovnik: potražite oznake T, TS ili broj sa T (npr. 4T)

– provjerite rok trajanja na ambalaži

– izračunaj dane do isteka

– najbolje vrijeme: večeri ili subote (TS)

Ove oznake nisu garancija popusta, već samo nagovještaj. Da li će proizvod biti snižen i za koliko zavisi od pojedinačne prodavnice, količine robe i diskrecije zaposlenih, prenosi N1.