Ovo je najstariji mačak na svijetu

Vlasnica je podnijela zvaničnu prijavu Ginisovoj knjizi rekorda, navodeći da je mačak rođen početkom 1990-ih i da je riječ o seoskoj mački.

Mačak Jilpi iz Helsinkija u Finskoj ima 31 i po godinu i kandidat je za titulu najstarije žive mačke na svetu. Odluku o priznanju trebalo bi da donese Ginisova knjiga rekorda u martu, saopštila je njegova vlasnica Tina Korhonen.

Društvo Pomoć radnicima ipak neće biti 250 KM: Još je bolje

Tina je podnela zvaničnu prijavu Ginisovoj knjizi rekorda, navodeći da je Jilpi rođen početkom 1990-ih i da je reč o seoskoj mački koja je veći dio života provela na otvorenom, prenosi finski javni servis Yle.

Kako je navela, postupak je dodatno zakomplikovan zbog ozbiljne saobraćajne nesreće u kojoj je Jilpi ranije učestvovao, zbog čega je potrebno dodatno provjeriti i dokumentovati njegov identitet i starost, prenosi Kurir.