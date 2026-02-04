"Bila i ne ponovila se": Loša sezona, rod jabuke skoro prepolovljen

Bila i ne ponovila se, takva je bila prošla sezona, pričaju voćari. Rod jabuke je skoro prepolovljen na području Gradiškog Potkozarja.

Dosta voća je bilo za industriju, ali je i takva jabuka lošijeg kvaliteta lako našla put do mušterija.

"Generalno cijena industrijske jabuke je bila dobra, nikad bolja tako da smo tako nekako uspjeli da pokrijemo gubitke. Ovdje kod domaćih potrošača smo riješili. Bila je velika potražnja za jabukom pošto je falilo voća i uspjelo se sve riješiti", kaže Ognjen Petrović, agronom i voćar iz Gradiške.

Važno je da u ovom periodu ne krene rana vegetacija. Sredinom februara nas očekuje novi talas hladnoća, ima dovoljno rodnih pupova, sve su to odlične vijesti za voćare. Domaće jabuke je uprkos uvozu ipak bilo u našim marketima.

"Koji su prepoznali kvalitet i cijena je bila zadovoljavajuća 1.30, 1.40 pa čak i 1.70 KM /kg sigurno da pored uvoza naši potrošači prepoznaju naše domaće jabuke u našim marketima", kaže Dražen Čekić, viši stručni saradnik za voćarstvo, PJ Gradiška.

Jeftino i nikakvog kvaliteta ili koliko para toliko i muzike- takve su na primjer jabuke iz Albanije, kojih ima dosta na policama. Polovina voćara je već digla ruke od zasada, pa čak i u tom slučaju moguće je pokriti čitavo BiH tržište.