Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

U Ugljeviku je usvojen plan aktivnosti na rješavanju problema u vezi sa poslovanjem Rudnika i Termoelektrane, eksproprijacijom i infrastrukturnim problemima pojedinih mjesnih zajednica zbog rudarskih radova. Sastanku sa predstavnicima mještana i lokalne zajednice prisustvovali su resorni ministar, rukovodioci Elektroprivrede, Puteva Srpske, RUGIP-a i Javnog pravobranilaštva.

Zadužena su preduzeća za rješavanje svega spornog, rokovi definisani – svi problemi građana prilikom napredovanja rudarskih radova u površinskom kopu „Istok jedan i dva“ biće riješeni, uvjeravaju nadležni. Za eksproprijaciju će se pobrinuti RiTE Ugljevik.

"Ministarstvo je izrazilo spremnost da promijeni zakon i granice u okviru rubnih područja gdje su građani pogođeni, a ne nalaze se u zonama eksploatacionog polja, da se pronađe način za njihovo trajno rješenje. Sasvim sam siguran nakon današnjeg sastanka da ćemo to u vrlo skorom periodu i riješiti", kaže Žarko Novaković, direktor RiTE Ugljevik.

Mještani u zoni Rudnika će imati napismeno garancije. Neće biti dozvoljeno da linija napredovanja rudnika i mehanizacije dođe 100 metara od kuća, a da to nije kupljeno, stiže obećanje iz Ugljevika. Vlada Srpske je odlučna da se problemi rješavaju zajednički i odmah.

"Sva aktivnost oko načina poslovanja, posebno oko razvijanja rudarske proizvodnje mora biti u skladu sa zakonima Republike Srpske kojima je regulisana oblast rudarstva, ekologije i sva druga pitanja koja su sa tim povezana. Kada tako radimo, biće nam najlakše da riješimo sva pitanja", kaže Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.

"Cilj na kraju, što smo čuli na sastanku, da se spoji „Istok 1“ i „Istok 2“ i da na kraju bude jedna linija fronta u rudarskom kopu. Ljudima je dovoljno bilo priče. Oni žele da imaju, što mi kažemo u finansijama kolaterale ili garancije i ono što je najvažnije je da će RiTE "Ugljevik" dati mjenice za ugovore kojima se bude otkupljivala zemlja sad ili za godinu dana - da ljudi znaju da će im se to platiti", rekao je Luka Petrović, generalni direktor „Elektroprivrede Republike Srpske“.

Biće riješeno i pitanje regionalnog puta do mjesne zajednice Mezgraja dužine oko osam kilometara, vrijednosti oko sedam miliona KM. Za to će se pobrinuti „Putevi Srpske“. Posla će biti i za „Elektro – Bijeljinu“.

"Ono što smo danas čuli je da je potrebno izmjeriti napone na određenim mjestima. Dogovorili smo se da ćemo to u ponedjeljak imati informacije, do 15. da će to biti završeno", kaže Bojan Savić, direktor „Elektro – Bijeljine“.

"U petak će izaći inženjerski tim iz JP „Putevi Republike Srpske“ da pregleda samu trasu saobraćajnice, da utvrdi i pogleda sve tehničke karakteristike, pripremi ostalu dokumentaciju neophodnu za raspisivanje tendera za izvođenje radova", rekao je Miroslav Janković, v.d. direktora JP ''Putevi Republike Srpske''

Mještani zadovoljni onim što su čuli. Nadaju se da će ono što je dogovoreno biti i ispoštovano.

"Drago da smo po prvi put održali sastanak koji dosta toga konkretizuje. Odazvali su se svi relevantni, što dodatno nam daje motiv da povjerujemo", kaže Nedeljko Ivanović, predstavnik mjesnih zajednica Stari Ugljevik, Mezgraja i Ugljevik Selo.

Za rješavanje bazena za vodu zaduženi su „Vodovod“ i opština. Prvi čovjek Ugljevika očekuje da će svi problemi mještana biti riješeni u toku ove godine.