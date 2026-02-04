Novi šamar iz Haga: Odbijeno prevremeno puštanje na slobodu Milana Martića

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale u Hagu odbio je prijevremeno puštanje na slobodu Srbina Milana Martića, saopšteno je danas iz tog suda.

Odluku i obrazloženje, sadržano na 20 gusto kucanih stranica, potpisala je predsjednica Mehanizma Grasijela Gati Santana.

Predsjednica Mehanizma naložila je da odluka što prije bude dostavljena vlastima Estonije, gdje Martić služi zatvorsku kaznu, kao i vlastima Srbije i nadležnom tužiocu.

Stečeni uslovi, ali bez puštanja

U obrazloženju se navodi da je Mehanizam u maju prošle godine od Estonije obaviješten da je Martić stekao uslove za prijevremeno puštanje na slobodu, ali da je nakon razmatranja odlučeno da se takav zahtjev odbije.

Milan Martić (72) je bivši policijski inspektor, srpski političar i predsjednik Republike Srpske Krajine. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio ga je 2007. godine na 35 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, uključujući i granatiranje Zagreba.

Martić je tokom rata obavljao funkcije ministra odbrane, ministra unutrašnjih poslova i predsjednika Republike Srpske Krajine u periodu od 1994. do 1995. godine.

Optužnica i izručenje Hagu

Optužen je 1995. godine, a 2007. proglašen krivim za progone, ubistva, mučenja i bezobzirno razaranje naselja. Presuda je obuhvatila i odgovornost za raketne napade na Zagreb u maju 1995. godine.

Nakon bjekstva iz Hrvatske 1995. godine, Martić se predao 2002. godine i prebačen je u Hag, gdje je nakon dugotrajnog suđenja osuđen.

Milan Martić rođen je 18. decembra 1954. godine u kninskom naselju Žagrović, u Hrvatskoj.