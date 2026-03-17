Minić: Sve odluke Srpske legalne i legitimne

Sve odluke Republike Srpske, a ja govorim u ime Vlade Srpske su legalne i legitimne, rekao je premijer u ostavci Savo Minić na konferenciji za novinare u Palati Republike Srpske.

"Ni jedna odluka nije osporena. Mi donosimo promišljene i zrele odluke", poručuje Minić.

Minić navodi da ne žele ubjeđivati kako kaže, političko Sarajevo, da su odluke Srpske legalne i legitimne.

"Mi samo želimo da budemo maksimalno produktivni", kaže Minić.

Bez obzira na moju jučerašnju ostavku, Minić kaže, da Vlada funkcioniše i da izvršava svoje obaveze.

"Ni jednog momenta nemamo potrebu da zastajemo", rekao je Minić.

Kaže da mu je čast da bude mandatar i izrazio je zahvalnost i narodu i članovima koalicije što se nalazi na tom mjestu.

Ovo je jedna zrela politička odluka, Minić kaže, koja ima za cilj da stabilizuje i otkloni sve i jedan problem koji postoji.

"Svi znamo šta je Kristijan Šmit uradio i udar na predsjednika Dodika i institucije Republike Srpske i da smo uspjeli u svim potezima do sada", rekao je Minić.

Podsjetimo, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić podnio je juče ostavku na poziciji premijera Srpske.

Minić je rekao da se na ovaj potez odlučio kako bi se obezbijedio legalitet i legitimitet ove vlade, jer postoje osporavanja i od strane međunarodne zajednice.