Karan dao mandat Miniću za sastav nove vlade

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je danas da su stvoreni uslovi da predloži Savu Minića za kandidata za sastav Vlade Srpske.

"Radi se o tehničkom pitanju, ali sa političkog aspekta, ovo je snažna poruka o institucionalnoj snazi i stabilnosti Republike Srpske", rekao je Karan na konferenciji za novinare u Palati Republike.

Karan je istakao da je ovo posljedica krize u BiH i udara na njenu stabilnost, prvo kroz udar na predsjednika Republike Srpske Milorad Dodika, a potom i na Vladu Srpske.

"Ovaj čin je posljedica najveće ustavnopravne i političke krize koju je u BiH stvorio Kristijan Šmit, koji se ponaša kao protektor, kao da vlada BiH, kao da je nadvlast nad svim institucijama vlasti. Ušao je u zakonodavnu sferu i poništio volju građana koji su izabrali Dodika za predsjednika", rekao je on.

Karan je naglasio da će predložiti Minića Narodnoj skupštini kako bi nastavio gdje je stao i kako bi pokazali snagu institucija Srpske koje nakon svih udara imaju snagu da se bore i očuvaju stabilnost.

"Nastavljamo dalje, snažimo svoje institucije", poručio je Karan.

On je rekao da bi Minić već danas trebalo da dobije poslanika u Parlamentu Srpske i da bi Vlada već za dva do tri dana trebalo da radi u punom kapacitetu.