Karan dao mandat Miniću za sastav nove vlade

17.03.2026

10:38

Синиша Каран и Саво Минић
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je danas da su stvoreni uslovi da predloži Savu Minića za kandidata za sastav Vlade Srpske.

"Radi se o tehničkom pitanju, ali sa političkog aspekta, ovo je snažna poruka o institucionalnoj snazi i stabilnosti Republike Srpske", rekao je Karan na konferenciji za novinare u Palati Republike.

Karan je istakao da je ovo posljedica krize u BiH i udara na njenu stabilnost, prvo kroz udar na predsjednika Republike Srpske Milorad Dodika, a potom i na Vladu Srpske.

"Ovaj čin je posljedica najveće ustavnopravne i političke krize koju je u BiH stvorio Kristijan Šmit, koji se ponaša kao protektor, kao da vlada BiH, kao da je nadvlast nad svim institucijama vlasti. Ušao je u zakonodavnu sferu i poništio volju građana koji su izabrali Dodika za predsjednika", rekao je on.

Karan je naglasio da će predložiti Minića Narodnoj skupštini kako bi nastavio gdje je stao i kako bi pokazali snagu institucija Srpske koje nakon svih udara imaju snagu da se bore i očuvaju stabilnost.

"Nastavljamo dalje, snažimo svoje institucije", poručio je Karan.

On je rekao da bi Minić već danas trebalo da dobije poslanika u Parlamentu Srpske i da bi Vlada već za dva do tri dana trebalo da radi u punom kapacitetu.

