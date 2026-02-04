Iznenađenje za penzionere: Isplata već počinje

Iako je isplata uvećanih januarskih penzija u FBIH bila najavljena za četvrtak, korisnicima je danas, srijeda 04.02.2026, stiglo iznenađenje.

Naime, Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva i već je započeta isplata januarskih penzija, koje su uvećane za 11,2 posto u skladu sa izmjenama i dopunama.

Sredstva su uplaćena bankama i poštama. Penzioneri koji primanja ostvaruju putem bankovnih računa već od sutra će raspolagati uvećanim iznosima penzija, dok će penzionerima koji penzije primaju putem čeka uvećani iznosi biti dostavljeni narednih dana.

Novo zakonsko rješenje

"Ovom isplatom započinje primjena novog zakonskog rješenja, a važno je naglasiti da nijednom od 465.000 penzionera u FBiH penzija nije smanjena, svim korisnicima penzije su povećane. Prema odluci o akontativnom usklađivanju, najniža penzija povećana je na 666,40 KM, zagarantovana penzija iznosi 795,31 KM, dok je prosječna samostalna penzija 841,98 KM, a najviša 3.332 KM. Uvećane su i sve ostale penzije u skladu sa Zakonom", kažu u Ministarstvu i dodaju:

"Za penzionere koji pravo na penziju prvi put ostvaruju tokom 2026. godine, zakon je definisao minimalne iznose starosne penzije u zavisnosti od dužine penzijskog staža i uplaćenih doprinosa. Na taj način uveden je pravedniji i pregledniji sistem obračuna, koji vrednuje godine rada i uplaćene doprinose".

Najniži iznosi

Minimalni iznosi starosne penzije za one koji će se penzionisati od ove godine sa 20 godina staža je najmanje 434,38 KM, od 20 do 25 godina staža najmanje 470,58 KM, od 25 do 30 godina staža najmanje 506,78 KM, od 30 do 35 godina staža najmanje 542,98 KM, od 35 do 40 godina staža najmanje 615,37 KM i 40 i više godina staža najmanje 687,77 KM.

"Za korisnike porodične i invalidske penzije, kojima je određen iznos najniže penzije, zakonom je propisano da ona ne može biti niža od 651,57 KM. Navedeni iznosi predstavljaju minimalne garantovane iznose, dok stvarna visina penzije zavisi od ukupnog radnog staža i visine plata tokom radnog vijeka, te u mnogim slučajevima može biti i znatno viša", navode iz Ministarstva.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ranije je rekao da se, u vremenu izraženih demografskih izazova i ubrzanog starenja stanovništva, većina zemalja odlučuje za povećanje starosne granice za odlazak u penziju.

"FBiH nije išla tim putem, već je kroz izmjene zakona omogućila drugačiji model koji istovremeno štiti sistem i ostavlja mogućnost ostanka na tržištu rada i nakon 65. godine za one koji to žele. Cilj ovih izmjena je dugoročna stabilnost penzionog sistema, zaštita prava sadašnjih penzionera i sigurnost budućih generacija", navedeno je u saopštenju.