Porast vodostaja na većini hidroloških stanica

Porast vodostaja najavljen je na većini hidroloških stanica na vodnom području Jadranskog mora, naročito na području Neretve sa pritokama, kao i na području TMT /Tihaljina-Mlade-Trebižat/, saopštila je Agencija za vodno područje Jadranskog mora.
Agencija je na osnovu obilnih padavina najavljenih za naredne dane izdala obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja na vodnom području Jadranskog mora od danas do nedjelje, 8. februara.
Iz ove agencije savjetovali su nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlaštenjima pridržavajući se operativnog plana odbrane od poplava, dok se službama koje sprovode mjere zaštite, spasavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje dodatni oprez.
