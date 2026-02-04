Logo
Porast vodostaja na većini hidroloških stanica

Izvor:

SRNA

04.02.2026

11:43

Мјерење водостаја ријеке
Foto: ATV BL

Porast vodostaja najavljen je na većini hidroloških stanica na vodnom području Jadranskog mora, naročito na području Neretve sa pritokama, kao i na području TMT /Tihaljina-Mlade-Trebižat/, saopštila je Agencija za vodno područje Jadranskog mora.

Agencija je na osnovu obilnih padavina najavljenih za naredne dane izdala obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja na vodnom području Jadranskog mora od danas do nedjelje, 8. februara.

Новак Ђоковић

Tenis

Rodik: Đokovića bi to moglo da penzioniše

Iz ove agencije savjetovali su nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlaštenjima pridržavajući se operativnog plana odbrane od poplava, dok se službama koje sprovode mjere zaštite, spasavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje dodatni oprez.

