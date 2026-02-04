Logo
Large banner

Radnici Željeznica traže veće plate

Izvor:

SRNA

04.02.2026

11:39

Komentari:

0
Радници Жељезница траже веће плате

Sindikalne organizacije koje djeluju pri "Željeznicama Republike Srpske" traže da radnicima plate budu izjednačene sa najnižom republičkom, te najavljuju da će u suprotnom pokrenuti sve vidove sindikalne borbe, uključujući i obustavu rada.

Sindikalci traže i usaglašavanje platnih razreda kolektivnim ugovorom i, kako kažu, uvođenje reda u poslovanje ove kompanije.

Евро паре новац

Zanimljivosti

Ova 3 znaka će kad-tad iskopati svoj ćup zlata

Predsjednik Sindikata mašinovođa Republike Srpske Simo Cvjetković rekao je novinarima da su o položaju radnika i situaciji u "Željeznicama" danas tokom pauze obavili informativni razgovor sa radnicima u Doboju, te najavio da će to sutra biti urađeno u Banjaluci, a u petak, 6. februara u Prijedoru.

Cvjetković je najavio da će sindikati, nakon obavljenog razgovora sa željezničarima u Doboju, Banjaluci i Prijedoru, svoje zaključke ponovo dostaviti novoizabranoj Upravi "Željeznica Republike Srpske" i zatražiti od njih da naredne sedmice bude održan zajednički sastanak o ovim problemima, a u suprotnom pokreću sve vidove sindikalne borbe.

Zvezda

Košarka

Odličan raspored za Zvezdu - evo šta je čeka u Evroligi

Potpredsjednik Sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Republike Srpske Goran Petković upozorio je da najstručniji izvršni radnici napuštaju "Željeznice" u okolnostima kada ova kompanija ima 400 radnika manje nego što je predviđeno sistematizacijom koju je tokom restrukturisanja normirala Svjetska banka.

On kaže da je razočaran što, iako pozvani da se obrate radnicima, ovom skupu nisu prisustvovali članovi Uprave "Željeznica".

Podijeli:

Tag:

Željeznice Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

Društvo

Sjajne vijesti za putnike: Suspenduje se EES

8 h

0
Директор Фонда детаљно објаснио све о увећању пензија

Društvo

Direktor Fonda detaljno objasnio sve o uvećanju penzija

9 h

0
Чоколада

Društvo

Putujete preko granice i imate čokoladu: U ovom slučaju će vam prisjesti

9 h

0
Враћа се снијег: Објављена прогноза до суботе

Društvo

Vraća se snijeg: Objavljena prognoza do subote

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner