Logo
Large banner

Odličan raspored za Zvezdu - evo šta je čeka u Evroligi

Izvor:

Agencije

04.02.2026

11:31

Komentari:

0
Одличан распоред за Звезду - ево шта је чека у Евролиги
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Takmičenje u Evroligi nastavljeno je ovog utorka, a Crvena zvezda je nastavila svoj pohod ka nokaut fazi i borbi za što bolju poziciju.

Crvena zvezda je u Beogradskoj areni pobijedila Hapoel, dok je u Tel Avivu Partizan poslije velike drame poražen od Makabija.

Косово табле-04022026

Srbija

Uklonjene ćirilične table u Leposaviću i Zvečanu (VIDEO)

Crveno-bijeli su petim uzastopnim trijumfom u Evroligi došli do učinka 16-10 i skočili su na sedmo mjesto na tabeli, a čeka ih povoljan raspored iz dva ugla, kada su u pitanju rivali i kada su u pitanju domaćinstva.

Na vrhu tabele se trenutno nalazi Fenerbahče sa 18 pobjeda i sedam poraza, dok su Olimpijakos i Hapoel na drugoj i trećoj poziciji sa učinkom 16-9.

Isti skor kao Zvezda imaju Real Madrid, Valensija, Panatinaikos i Barselona, s tim što su iza crveno-bijelih trenutno samo Katalonci.

U plej-in zoni se nalaze još Žalgiris i Monako sa po 15 pobjeda i 11 poraza, a ispod crte se nalazi Milano sa polovičnim učinkom (13-13).

Вишковић и Ајгун

Republika Srpska

Višković i Ajgun o izgradnji auto-puta Beograd-Sarajevo

Virtus je trenutno na skoru 12-13, Dubai ima 12-14, dok su Makabi i Bajern upisali po 11 pobjeda i 15 poraza.

Baskonija ima učinak 9-17, a ispred Partizana je još samo Pariz sa 8-17.

Posljednje dvije pozicije su rezervisane za Efes (7-19) i Asvel (6-19).

Kakav raspored čeka Zvezdu?

Djeluje da nije mogao da se poželi bolji raspored, ostaje samo da Zvezda nastavi u ovakvom ritmu. Makabi stiže u Beograd, poslije čega slijedi gostovanje Olimpijakosu.

Hapšenje, lisice

Hronika

Čekao ljude ispred pošte, predstavljao se kao finansijski inspektor

Slijedi pauza za Kup Radivoja Koraća, poslije kog će Zvezda ugostiti redom Efes, Bajern i Fenerbahče. Nakon toga se ide na megdan Panatinaikosu i Baskoniji, pa Barseloni.

Uslijediće derbi protiv Partizana i Pariza na domaćem terenu, pa gostovanje Asvelu, što je zicer za trijumf pred kraj. I u posljednjem kolu, Real je domaćin 16. aprila.

Sve je na Zvezdi, igraće protiv velikog broja timova koji su u donjem domu, a to su Makabi, Bajern, Baskonija, Pariz, Partizan, Efes i Asvel. Čak sedam rivala dolazi sa pozicija od 14. do 20. mjesta.

Ukupno, šest utakmica se igra na domaćem terenu, šest na gostovanju.

Podijeli:

Tagovi:

KK Crvena zvezda

Evroliga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Никола Јокић се превија од болова на терену

Košarka

Jokić pao na parket i previjao se od bolova (VIDEO)

11 h

0
Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

Košarka

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

20 h

0
Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Košarka

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

21 h

0
Још један пораз Партизана

Košarka

Još jedan poraz Partizana

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner