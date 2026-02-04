Odličan raspored za Zvezdu - evo šta je čeka u Evroligi

Takmičenje u Evroligi nastavljeno je ovog utorka, a Crvena zvezda je nastavila svoj pohod ka nokaut fazi i borbi za što bolju poziciju.

Crvena zvezda je u Beogradskoj areni pobijedila Hapoel, dok je u Tel Avivu Partizan poslije velike drame poražen od Makabija.

Crveno-bijeli su petim uzastopnim trijumfom u Evroligi došli do učinka 16-10 i skočili su na sedmo mjesto na tabeli, a čeka ih povoljan raspored iz dva ugla, kada su u pitanju rivali i kada su u pitanju domaćinstva.

Na vrhu tabele se trenutno nalazi Fenerbahče sa 18 pobjeda i sedam poraza, dok su Olimpijakos i Hapoel na drugoj i trećoj poziciji sa učinkom 16-9.

Isti skor kao Zvezda imaju Real Madrid, Valensija, Panatinaikos i Barselona, s tim što su iza crveno-bijelih trenutno samo Katalonci.

U plej-in zoni se nalaze još Žalgiris i Monako sa po 15 pobjeda i 11 poraza, a ispod crte se nalazi Milano sa polovičnim učinkom (13-13).

Virtus je trenutno na skoru 12-13, Dubai ima 12-14, dok su Makabi i Bajern upisali po 11 pobjeda i 15 poraza.

Baskonija ima učinak 9-17, a ispred Partizana je još samo Pariz sa 8-17.

Posljednje dvije pozicije su rezervisane za Efes (7-19) i Asvel (6-19).

Kakav raspored čeka Zvezdu?

Djeluje da nije mogao da se poželi bolji raspored, ostaje samo da Zvezda nastavi u ovakvom ritmu. Makabi stiže u Beograd, poslije čega slijedi gostovanje Olimpijakosu.

Slijedi pauza za Kup Radivoja Koraća, poslije kog će Zvezda ugostiti redom Efes, Bajern i Fenerbahče. Nakon toga se ide na megdan Panatinaikosu i Baskoniji, pa Barseloni.

Uslijediće derbi protiv Partizana i Pariza na domaćem terenu, pa gostovanje Asvelu, što je zicer za trijumf pred kraj. I u posljednjem kolu, Real je domaćin 16. aprila.

Sve je na Zvezdi, igraće protiv velikog broja timova koji su u donjem domu, a to su Makabi, Bajern, Baskonija, Pariz, Partizan, Efes i Asvel. Čak sedam rivala dolazi sa pozicija od 14. do 20. mjesta.

Ukupno, šest utakmica se igra na domaćem terenu, šest na gostovanju.