Jokić pao na parket i previjao se od bolova (VIDEO)

Najbolji igrač Pistonsa, Kejd Kaningem, zadao je izuzetno bolan udarac srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.

Kaningem je čuvao Džamala Mareja, Nikola je prišao kako bi napravio blok, a onda je dobio bolan udarac i završio na parketu.

Dok je pokušavao da obiđe blok Kaningem je uhvatio Srbina za međunožje! Nikola je sa bolnom grimasom završio na parketu, a Kaningemu je odmah dosuđen faul. Gledale su sudije i snimak kako bi utvrdile da li je bilo elemenata za nesportski faul, međutim, procijenili su da nije.

Inače, Denver je na gostovanju poražen od Detroita rezultatom 124:121, a Nikola je meč završio sa 24 poena, 15 skokova četiri asistencije.