Jokić pao na parket i previjao se od bolova (VIDEO)

Izvor:

Kurir

04.02.2026

07:52

Никола Јокић се превија од болова на терену
Foto: MrBuckBuck/X/Screenshot

Šokantna scena viđena je na utakmici u Detroitu.

Najbolji igrač Pistonsa, Kejd Kaningem, zadao je izuzetno bolan udarac srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.

Милорад Додик на утакмици

Republika Srpska

Dodik u SAD prisustvovao košarkaškoj utakmici

Kaningem je čuvao Džamala Mareja, Nikola je prišao kako bi napravio blok, a onda je dobio bolan udarac i završio na parketu.

Dok je pokušavao da obiđe blok Kaningem je uhvatio Srbina za međunožje! Nikola je sa bolnom grimasom završio na parketu, a Kaningemu je odmah dosuđen faul. Gledale su sudije i snimak kako bi utvrdile da li je bilo elemenata za nesportski faul, međutim, procijenili su da nije.

Pogledajte sraman potez zvijezde Pistonsa:

Inače, Denver je na gostovanju poražen od Detroita rezultatom 124:121, a Nikola je meč završio sa 24 poena, 15 skokova četiri asistencije.

