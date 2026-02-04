Jokić pao na parket i previjao se od bolova (VIDEO)

Izvor:
Kurir
04.02.2026
07:52
Šokantna scena viđena je na utakmici u Detroitu.
Najbolji igrač Pistonsa, Kejd Kaningem, zadao je izuzetno bolan udarac srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.
Republika Srpska
Dodik u SAD prisustvovao košarkaškoj utakmici
Kaningem je čuvao Džamala Mareja, Nikola je prišao kako bi napravio blok, a onda je dobio bolan udarac i završio na parketu.
Dok je pokušavao da obiđe blok Kaningem je uhvatio Srbina za međunožje! Nikola je sa bolnom grimasom završio na parketu, a Kaningemu je odmah dosuđen faul. Gledale su sudije i snimak kako bi utvrdile da li je bilo elemenata za nesportski faul, međutim, procijenili su da nije.
Pogledajte sraman potez zvijezde Pistonsa:
Cade GRABBED Jokic’s nuts 😭 pic.twitter.com/tesWKciUfL— BrickCenter (@BrickCenter_) February 4, 2026
Inače, Denver je na gostovanju poražen od Detroita rezultatom 124:121, a Nikola je meč završio sa 24 poena, 15 skokova četiri asistencije.
