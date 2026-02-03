Evroliga promijenila pravilo usred sezone!

Evroliga je ponovo uzburkala košarkašku javnost odlukom koja se rijetko viđa u elitnim takmičenjima – promjena pravila usred sezone izazvala je lavinu komentara.

U ponedjeljak je zvanično počela prodaja ulaznica za završni turnir u Atini, koji je zakazan za 11. februar, a tom prilikom saopštena je i ključna novina: na predstojećem Fajnal-foru neće biti utakmice za treće mjesto.

Odluka je u velikoj mjeri dočekana sa odobravanjem, s obzirom na to da se meč za bronzu godinama smatra formalnošću bez pravog takmičarskog značaja i susretom koji teško privlači publiku. Ipak, ono što je izazvalo najveće iznenađenje jeste trenutak kada je ovakva promjena objavljena – svega nekoliko mjeseci pred završni turnir.

Mnogi smatraju da je ovakva odluka morala da bude dio planiranja prije početka sezone, a ne potez donijet "u hodu", što predstavlja presedan u organizaciji Evrolige.

Umjesto borbe za treće mjesto, gledaoci će sada imati priliku da prate finale juniorskog Next-Gen turnira, što se ocjenjuje kao dobar korak ka promociji mladih talenata i budućih zvijezda evropske košarke.

Ipak, ostaje dilema zašto se sa ovim potezom nije sačekalo do naredne sezone ili zašto nije bio najavljen tokom ljetnjih priprema.