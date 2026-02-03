Još dva Srbina osim Nikole Jokića na Ol-star vikendu?

Sredina februara tradicionalno je rezervisana za NBA Ol-star vikend, a ove godine će najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić, po osmi put biti dio spektakla.

Međutim, postoje velike šanse da on neće biti jedini predstavnik Srbije u Indijani.

Kako prenosi "Meridijan sport", očekuje se da će se Jokiću pridružiti još dva srpska stručnjaka. Darko Rajaković, glavni trener Toronta, trebalo bi da se nađe na klupi Internacionalnog tima, a uz njega bi mogao da bude i Ivo Simović, još jedan trener koji je svoju karijeru započeo u Crvenoj zvezdi.

Mjesta glavnih trenera već su obezbijedili Džej Bi Bikerstaf iz Detroita i Mič Džonson iz San Antonija, čiji su timovi na prvom i drugom mjestu u svojim konferencijama. Iako je Oklahoma Marka Dejgnolta lider Zapada, on nema pravo da vodi ekipu dvije godine zaredom.

Ove godine se premijerno uvodi novi format takmičenja, gdje će 24 najbolja igrača biti podijeljena u tri tima, što zahtijeva i trećeg trenera. S obzirom na to da će jedna od ekipa biti sastavljena od internacionalnih igrača, očekuje se da će komesar lige Adam Silver uskoro uputiti poziv Rajakoviću.

Ova potencijalna uloga za srpskog stručnjaka nije poklon. Njegov Toronto je najbolji četvrti tim na Istoku, a Rajaković se čak pominjao i kao jedan od kandidata za nagradu trenera godine u NBA ligi.