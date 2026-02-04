Požar progutao štalu i hiljade bala sijena na Zupcima

Izvor:
04.02.2026
U požaru koji je sinoć izbio u selu Ograde na području Zubaca izgorjela je štala, a pričinjena je velika materijalna šteta.
Kako je saopšteno iz Vatrogasnog društva "Lastva", dojava o požaru primljena je 3. februara u 19:45 časova, nakon čega su vatrogasci odmah izašli na teren. Vatra je zahvatila pomoćni objekat - štalu, u kojoj je izgorjelo između 7.000 i 10.000 bala sijena.
Zbog velike količine zapaljivog materijala, intervencija je trajala satima, a vatrogasci su i dalje angažovani na terenu kako bi se spriječilo ponovno izbijanje požara.
Uviđaj će biti obavljen danas, kada se za to steknu uslovi, po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, nakon čega će biti poznato više detalja o uzroku požara.
