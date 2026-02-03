Dobojlija tukao majku i prijetio da će sve pobiti

Dobojlija B.Dž. (22) pritvoren je zbog sumnje da je izvršio nasilje u porodici, a terete ga da je tukao majku lupao stvari po kući i zaprijetio da će sve pobiti.

Osnovni sud u Doboju, na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u tom gradu nakon ispitivanja osumnjičenog B.Dž. odredio mu je jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

"Osumnjičeni se tereti da je 29. januara oko 13 časova, u Doboju u porodičnoj kući u kojoj živi sa roditeljima, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet svoje majke oštećene B.U., na način da je najprije sa oštećenom započeo verbalnu raspravu, te istu rukama udario u predjelu glave i lijeve ruke nanijevši joj tjelesne povrede, a potom je lupao stvari po kući i zaprijetio da će ih sve pobiti", navode iz Tužilaštva.

Tužilac je stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora jer postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni boravkom na slobodi ponoviti krivično djelo, a radi se o krivičnom djelu za koje je propisana kazna zatvora od dvije do 10 godina, tj. može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.