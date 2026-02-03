Logo
Large banner

Incident u Sarajevu: Komad fasade pao na prolaznika

03.02.2026

13:23

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Jedna osoba povrijeđena je danas nakon obrušavanja fasade na zgradi u blizini pijace Markale u Sarajevu, potvrđeno je Feni iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Komad fasade pao je na prolaznika u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 17.

Povrijeđeni je prevezen u Kliniku urgentne medicine gd‌je su mu konstatovane lakše tjelesne povrede, piše Kliks.

Za sada nema dodatnih informacija o uzrocima obrušavanja.

Policija je na terenu i obavlja uviđaj.

чекић-мацола

Region

Čekićem pokušao ubiti muškarca, završio iza rešetaka

Podijeli:

Tagovi:

incident

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Панчевац пао због 5,5 тона опасних материја

Hronika

Pančevac pao zbog 5,5 tona opasnih materija

11 h

0
veća količina marihuane pronađena u pretresu u Bijeljini

Hronika

U Bijeljini pronađeno više od 50 kilograma marihuane!

12 h

0
Одузети парфеми - царинска управа Хрватске

Hronika

Državljaninu BiH u Hrvatskoj iz šlepera oduzeli parfeme i torbice

12 h

0
Модричанин украо пет трактора, ево колика га робија чека

Hronika

Modričanin ukrao pet traktora, evo kolika ga robija čeka

12 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner