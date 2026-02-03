Incident u Sarajevu: Komad fasade pao na prolaznika

Jedna osoba povrijeđena je danas nakon obrušavanja fasade na zgradi u blizini pijace Markale u Sarajevu, potvrđeno je Feni iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Komad fasade pao je na prolaznika u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 17.

Povrijeđeni je prevezen u Kliniku urgentne medicine gd‌je su mu konstatovane lakše tjelesne povrede, piše Kliks.

Za sada nema dodatnih informacija o uzrocima obrušavanja.

Policija je na terenu i obavlja uviđaj.