Pančevac pao zbog 5,5 tona opasnih materija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, Odjeljenja kriminalističke policije, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odjeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, uhapsili su J. M. (53) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela skidanje službenog pečata i znaka i unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija.

On se sumnjiči da se oglušio o zabranu Ministarstva unutrašnjih poslova jer je skinuo službeni pečat i radi pribavljanja materijalne koristi prodao oko 5,5 tona miješanog opasnog otpada, kao i veću količinu otpadnih polovnih akumulatora, koji takođe predstavljaju opasan otpad, što mu je u prethodnom periodu bilo ostavljeno na čuvanje, uz zabranu otuđenja, na placu u Banatskom Karlovcu.

Scena Bomba greškom bačena na Čolinu kuću, evo ko je bio meta

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, prenosi Blic.