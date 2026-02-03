Logo
Geleri raznijeli fasadu i vozni park Zdravka Čolića: Nastala ogromna šteta prilikom detonacije

Izvor:

Telegraf

03.02.2026

12:24

Foto: ATV

Elitni dio Beograda jutros je bio poprište dramatičnog napada kada je za sada nepoznata osoba rano jutros bacila eksplozivnu napravu na vilu proslavljenog pjevača Zdravka Čolića.

Prema najnovijim saznanjima, u trenutku detonacije u kući su se nalazili Zdravko, supruga Sandra i ćerka Lara.

Жупљанин

Republika Srpska

Župljanin: Ciljano opstruisanje postupka protiv Dudakovića

Stradao vozni park

Iako je prvobitna informacija ukazivala na manju štetu, najnoviji podaci sa uviđaja otkrivaju da je situacija mnogo ozbiljnija. Pored teških oštećenja na fasadi i masivnoj ogradi, geleri su zasuli i prostor gdje su bila parkirana vozila.

Prema nezvaničnim informacijama, na nekoliko luksuznih automobila u dvorištu i ispred njega polupana su stakla, a karoserije su izrešetane gelerima.

Komšije kažu da je prasak bio toliko jak da su se aktivirali alarmni sistemi na vozilima širom ulice, dok su dijelovi naprave letjeli desetinama metara unaokolo.

milos bukejlovic atv

Republika Srpska

Bivši ministar Miloš Bukejlović ima novi posao

Tužilaštvo i policija na terenu

Uviđaj na licu mjesta i dalje traje, a njime rukovodi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Policija je blokirala prilaz ulici, a forenzičari pokušavaju da izoluju DNK tragove sa ostataka naprave.

"Ovo je bio direktan napad na imovinu, ali s obzirom na to da je cela porodica bila unutra, sreća je što niko nije stradao. Šteta na automobilima i objektu je ogromna, ali ljudski životi su bili najugroženiji," navodi izvor blizak istrazi.

zdravko colic screenshot youtube

Scena

''Svi su mislili da je Zdravko Čolić umro'': Objava šokirala javnost

Provjeravaju se snimci kamera

Rad policije je u punom jeku. Trenutno se skidaju snimci sa svih sigurnosnih kamera sa vile, ali i sa susednih objekata na Dedinju. Veruje se da je napadač imao pomagača koji ga je čekao u vozilu u obližnjoj poprečnoj ulici.

(Telegraf.rs)

