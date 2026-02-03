Logo
Prva komšinica Zdravka Čolića nakon bačene bombe: "Nadam se da su..."

Telegraf

03.02.2026

12:22

Здравко Чолић-бачена бомба на кућу
Foto: TANJUG/ MARIJA ĐORĐEVIĆ

Telegraf je došao do prve komšinice Zdravka Čolića nakon što je na njegovu vilu bačena bomba.

Ljubazna gospođa javila se na interfon, a nije bila raspoložena da izlazi napolje.

Kako je rekla, potresla se jer je detonacija bila izuzetno jaka.

"On je moj prvi komšija... Probudila me je jaka eksplozija, nisam od šoka ni gledala koliko je bilo sati. Baš je bila jaka detonacija", rekla je uznemirena komšinica te dodala:

zdravko colic screenshot youtube

Scena

''Svi su mislili da je Zdravko Čolić umro'': Objava šokirala javnost

"Na mojoj kući nema oštećenja. Nadam se da su Zdravko i njegova porodica dobro".

Podsjetimo, u trenutku eksplozije u kući su bili Zdravko Čolić, njegova supruga i ćerka Lara.

Svo troje su fizički dobro, nisu zadobili povrede, ali su veoma potreseni zbog svega što se desilo.

Ćerka Una nije bila u vili, prenosi Telegraf.

